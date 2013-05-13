Медицинская реформа в Украине не будет остановлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева сегодня на пресс-конференции.

«Я даже не допускаю такой мысли. Одно дело - плескать языком, другое - брать плуг... Вспомните все политические программы. Все лозунги касались улучшения качества и доступности медицинской помощи. Этого можно достичь только через изменение системы, через системные изменения. Как можно сделать качественной медицинскую помощь, учитывая возможности государства, которые являются абсолютно ограниченными? Старые принципы не действуют, новые финансовые модели не дают возможности обеспечить качество. Нужно менять механизм. Кому-то нужно было начать эту реформу», - отметила Богатырева.

По ее словам, актуально формировать группу сторонников, партнеров реформ. «Нужно помогать изменять то негативное, что сегодня существует. Сегодня нельзя оставить систему здравоохранения без изменений, это не вызывает сомнения ни у кого», - сказала министр.

По убеждению Богатыревой, изменения в медицине начаты поздно. «Их нужно было делать в 90-е годы, но их нужно делать. Меня очень беспокоят такие лозунги (относительно остановки медицинской реформы - УНИАН), поскольку это дезориентирует людей, это людей депресует, сеет разочарование, что мы ни на что не способны», - отметила министр.