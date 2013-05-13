11 способов пережить жару

Хотя температура за окошком опустилась с пометки +30 до +25, дело все равно идет к лету, а отпуск у нас, увы, не 3-месячный, да и удовольствие жить за городом могут позволить себе далеко не все. Так как же легко переносить жару?

Высокие температуры и солнечная активность - это не только неприятно, а еще и опасно для здоровья. Вариантов здесь немало, от обезвоживания и судорог до теплового или солнечного удара. Поэтому предлагаю все же не экспериментировать с собственным организмом. Лично я летом почти всегда ношу головной убор, тем более, что их сейчас множество, на любой вкус. А еще я придерживаюсь следующих летних "мер безопасности":

1. Обязательно дышу свежим воздухом, но делаю это либо рано утром (до 11:00), либо вечером (после 17:00).

2. Ношу свободную одежду ярких и светлых цветов, никакого черного и ему подобных!

3. Выбираю вещи из натуральных тканей, без примесей синтетики.

4. Всегда ношу с собой жидкий кислород в баллоне и пшикаю на лицо и другие открытые участки тела примерно каждый час.

5. Дома, конечно же, включаю кондиционер и увлажнитель воздуха. При этом под кондиционером не сижу, а тем более - не сплю.

6. По возможности использую специальную летнюю косметическую серию, с ментолом и зеленым чаем.

7. Как минимум, 2 раза в день принимаю прохладный душ.

8. Обливаю на ночь ноги холодной водой - это хорошо снимает отеки и усталость в ногах, способствует спокойному сну.

9. Постоянно ношу в сумочке бутылку воды. Кстати, жидкости в день стараюсь пить больше, чем зимой - 2-2,5 л.

10. Вместо горячей еды и мяса, стараюсь есть больше зелени, фруктов, овощей и обезжиреных молочных продуктов.

11. Стараюсь не пить алкоголь и кофе - они способствуют обезвоживанию организма.

Кроме того, не забывайте следить за домашними животными - они также тяжело переносят жару, особенно длиношерстные любимцы. Регулярно поите их водой и почаще вычесывайте.

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