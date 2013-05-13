Упражнения для глаз при работе за компьютером

Наши глаза, точно так же, как и другие части тела, нуждаются в постоянной тренировке и специальных упражнениях, поддерживающих их здоровье. В особенности если вы много времени проводите перед монитором.

Ниже мы расскажем об основном комплексе упражнений для глаз, разработанном окулистами. Этот комплекс направлен не на коррекцию зрения, а на профилактику его ухудшения и тренировку глаз.

1. Сядьте удобно на стул. Потрите руки, чтобы они согрелись. Закройте глаза и положите на них ладони, не закрывая при этом нос. Избегайте давления на глазные яблоки. Представьте себе глубокую темноту и сосредоточьтесь на ней. Сделайте глубокий вдох, думайте о чем-то приятном и расслабляющем. Когда вы будете видеть только темноту, снимите ладони от глаз. Повторите упражнение через 3 минуты.

2. Крепко зажмурьтесь на 3-5 секунд. Откройте глаза и не моргайте 3-5 секунд. Повторить 7-8 раз.

3. Закройте глаза и массируйте их круговыми движениями пальцев, не нажимая на глазные яблоки, в течение 1-2 минут.

4. Поставьте 3 пальца под каждой бровью и слегка потяните ими кожу вверх, чтобы поднялись глаза. Подержите в течение 1-2 секунд, затем отпустите. Повторить 5 раз.

5. "Закатите" глаза по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. Повторите 5 раз, не забывайте моргать.

6. Фокус на отдаленном объекте в течение 10-15 секунд. Затем медленно переведите взгляд на близлежащий объект, не двигая головой. Фокус снова в течение 10-15 секунд. Потом вернитесь на далекий объект. Сделайте это упражнение 5 раз.

7. Посмотрите на противоположную стену и водите глазами так, как будто вы пишете глазами. Не двигать головой. Это может показаться сложным на первый взгляд, но немного практики и все получится, ктому же, это действительно интересное упражнение! Чем больше "букв" вы пропишите, тем лучше эффект.

Всегда заканчивайте зарядку легким массажем закрытых глаз в течение 10-15 секунд.

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