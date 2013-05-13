Украинцы стали жить дольше?

В Госстате заявили, что украинцы стали дольше жить Сохранить Постепенный рост средней продолжительности жизни украинцев, который начал фиксироваться с 2008 года, достиг рекордной отметки в 2011-м – 71 год.

Статистики полагают, что к концу 2013 года, будет зафиксирована еще большая цифра. Граждане нашей страны будут жить в среднем до 74 лет, сообщает Комсомольская правда в Украине.

Данные мониторинга средней продолжительности жизни граждан Украины опубликовала Государственная служба статистики. Специалисты констатируют, что самый низкий возрастной порог смертности приходился на 1995-1996 годы и составлял, в среднем, 66 лет. В целом, с 1996 по 2007 год, средняя продолжительность жизни в нашей стране составляла 67-68 лет. Начиная с 2008 года, по данным Госстата, продолжительность жизни украинцев начала постепенно возрастать. И рекордный показатель был зафиксирован в 2011 году. Согласно данным исследований, мужчины и женщины в среднем доживали до 71 года. Эксперты утверждают также, что динамика увеличения продолжительности жизни украинцев продолжается. И к концу 2013 года средний возрастной порог увеличится до 74 лет. Специалисты объясняют, что ранняя смертность, в 1996-2007 годах, была обусловлена объективными причинами. В первую очередь – перманентными экономическими кризисами, социальным неблагополучием, тяжелыми условиями труда, массовой безработицей, отсутствием перспектив творческого и профессионального развития и другими многочисленными факторами.

Вместе с тем, достижение рекордного уровня в 2011 году, по мнению экспертов, обусловлено противоположными социально-экономическими показателями. К основным аспектам, стимулирующим рост жизни украинцев в настоящее время, статистики относят, прежде всего, финансовую стабильность национальной валюты и розничных цен; увеличение спроса на рынке труда; рост заработных плат; первые итоги реализации комплексных государственных программ в социальной, общеобразовательной, медицинской сферах.

Кроме того, немаловажное влияние на рост продолжительности жизни оказали реформы по активизации развития сельской местности и горно-металлургического сектора экономики. Жизнь в селе становится привлекательной не только в плане получения перспективной работы, но и благотворного влияния на здоровье экологически чистых продуктов питания и чистой окружающей среды. В свою очередь, реформы в горно-металлургической отрасли направлены на повышение безопасности труда и усиление социально-медицинского обслуживания. Госстат утверждает, что дольше всего, на протяжении последних пяти лет, люди живут в Киеве (72,6 года), Тернопольской (72,1), Черновицкой (71,8), Львовской (71,6), Ивано-Франковской (71,7) областях. Хуже обстоят дела в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях, в которых средний уровень жизни фиксируется на отметке 68 лет.