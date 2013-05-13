Более 5 тыс многодетных женщин стали "матерями-героинями"
09:47, 13 мая 2013Страна
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Президент подписал указ
Накануне Дня матери Президент Украины Виктор Янукович подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» более 5 тыс. многодетных женщин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, эти женщины родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и больше детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
Удостоенные звания «Мать-героиня» женщины получат предусмотренное действующим законодательством единовременное вознаграждение.
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