В Украине пройдет неделя планирования семьи

Министерством здравоохранения Украины с 13 по 19 мая проводится Всеукраинская неделя планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья, приуроченная к наиболее трогательным для каждого человека праздникам - Дню матери и Дню семьи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Всеукраинская неделя планирования семьи и сохранения репродуктивного здоровья призвана привлечь внимание правительственных, общественных организаций, медицинских работников и широкой общественности населения к решению проблем планирования семьи и репродуктивного здоровья и преодолению негативных тенденций демографической ситуации в Украине.

В пресс-службе заметили, что если в 1992 году уровень материнской смертности в Украине составлял 39,7 на сто тысяч младенцев, рожденных живыми, то в 2012-м этот показатель уменьшился до 12,5.

«Уровень детской смертности также снизился с 14,7 на 1000 рожденных живыми в 1995 году до 8,14 в 2012 году, однако она остается выше, чем в странах Европы», - отметили в пресс-службе и подчеркнули, что «важным фактором расстройства репродуктивного здоровья являются аборты, которые наносят непоправимый вред здоровью и в первую очередь репродуктивному».

По данным Минздрава, в течение последнего десятилетия уровень абортов существенно снижен - с 82 на 1000 женщин фертильного возраста в 1990 году до 12,36 в 2012 году. Значительно увеличилось количество женщин, которые пользуются современными контрацептивами.

Для решения этих проблем в большинстве регионов страны создана сеть служб планирования семьи и детской и подростковой гинекологии, а также сеть "Клиник дружественных к молодежи", которая насчитывает более 100 таких заведений. Пропаганда здорового образа жизни для сохранения репродуктивного здоровья осуществляется в консультативных пунктах центров социальных служб для молодежи.

*** День матери - международный праздник, официально установленный Конгрессом США 8 мая 1914 г. После первой мировой войны этот праздник начали отмечать в Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Чехословакии. В Украине День матери официально отмечается ежегодно, начиная с 2000 года, во второе воскресенье мая.