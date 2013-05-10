Завтра в Украине будет до 30° тепла

Завтра, 11 мая, в Украине сохранится малооблачная сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер юго-восточный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит 10-15°, в восточных областях 7-12°, днем 25-30°; на юге Крыма ночью 13-18°, днем 21-26°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 17-22°.

В Киеве и Киевской области без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 25-30°; в Киеве ночью 13-15°, днем 28-30°.

Сегодня, 10 мая, температура воды составляет в Черном и Азовском морях 12-20°; в Днепре возле Киева - 19°.