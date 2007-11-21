Тест - зависит ли ваше здоровье от погоды

Вы можете проверить себя на метеозависимость с помощью теста:

1. Если надвигается магнитная буря или ухудшение погоды, чувствуете ли Вы обессиливание, раздражительность, долго не можете заснуть?

2. В неблагоприятные дни у вас появляются кровоподтеки под глазами, отеки век или кистей рук, стоп?

3. Есть ли у вас в неблагоприятные дни головная боль или боль в сердце, суставах, спине?

4. В неблагоприятные погодные дни вы теряете аппетит, чувствуете дискомфорт в животе?

5. Ваши страдания не продолжительны - максимум 2-3 суток?

6. Было ли ухудшение состояния здоровья, медленное возобновление сил после поездки на расстояние свыше 200-300 километров, особенно при изменении при этом климата?

7. У вас особенное предчувствие изменения погоды и ваши прогнозы, как правило, сбываются?

За каждый позитивный ответ поставьте 5 баллов, за негативный - 0. Если результат составляет 15 баллов и больше, вы метеочувствительный человек. Вам надлежит уделить повышенное внимание своему здоровью и принять меры.