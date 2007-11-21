Как приготовить полезную косметику?

Продлить молодость кожи можно с помощью моркови, винограда и яблок. Но они эффективны только до 30 лет. Позже фрукты-овощи могут быть только дополнительным средством ухода.

Помогите своей коже справиться с увяданием с помощью даров осени — яблок, винограда, и другой природной "косметики". Перед тем как нанести овощную маску или фруктовый крем, проведите тест на аллергию: помажьте ими небольшой участок кожи повыше локтя. Если не появится раздражение через несколько минут, можно приступать к процедуре красоты. С каждым овощем или фруктом она будет разной. Но есть несколько общих правил. Наносить природную косметику можно только на тщательно очищенное лицо, а смыв ее, нельзя в течение 2 часов пользоваться другими косметическими средствами. Чтобы обезопасить себя от нитратов, подержите "сырье" в течение 20 минут в воде: нитраты — это соль, и если они есть, то после такой "ванны" полностью уйдут в воду.

ОМОЛАЖИВАЕМ КОЖУ

Виноградом

Эффект: ягода является естественным источником резвератрола, который в свою очередь стимулирует выработку кожей коллагена, а он уже борется с морщинами. 1-й способ: несколько ягод винограда раздавите и смажьте кожу. Сок не должен оставаться на коже более 15 минут. Затем его нужно смыть холодной водой;2-й: виноградный сок смешайте с соком лимона и медом в пропорции 2:1:1. Нанесите на 10 минут на лицо, затем промойте теплой водой и на 30 минут нанесите на лицо обычную сметану; 3-й: виноград отварите и регулярно несколько раз в день протирайте кожу этим отваром.

Морковью

Эффект: в морковке содержится огромнейшее количество антиоксидантов — бета-каротин, витамины Е и С. Но следует помнить, что маски из моркови могут придать коже рыжий оттенок, поэтому их нужно наносить вечером, на 5 минут, не чаще 1 раза в неделю. 1-й способ: для сухой кожи — на 1 ст. сметаны добавьте 5 ст. л. свежеотжатого морковного сока; 2-й: для жирной кожи — на 3 яичных белка добавьте 1 ст. л. морковного сока; 3-й: для смягчения кожи — сок морковки смешайте с пшеничной мукой так, чтобы получилась сметанообразная кашица. Затем промойте лицо теплой водой.

Яблоком

Эффект: попадая на кожу, яблоко, благодаря пектину и аскорбиновой кислоте, питает ее, укрепляет и подтягивает.1-й способ: для подтяжки кожи (лифтинга)— несколько яблок испеките в духовке, затем снимите кожуру и соскоблите мякоть. Кашицу нанесите на 20 – 30 минут на лицо;2-й: для кардинального лифтинга — тертый хрен смешайте с тертым яблоком, нанесите на кожу на пять минут. Не дольше, иначе можно обжечь кожу;3-й: для профилактики морщин — одно яблоко разрежьте пополам и протрите половинками кожу. Чем чаще вы будете делать эту процедуру, тем лучше.

Картофелем

Эффект: благодаря лизину и тиамину картофелю под силу разгладить преждевременные морщины. Кроме того "второй хлеб" питает, освежает и снимает усталость с кожи, что также продлевает ее молодость. 1-й способ: натрите картофель и прикладывайте кашицу в течение часа — высохла первая маска, снимаете ее и наносите вторую и т. д. 2-й: сварите очищенный картофель и растолките его в молоке. Маску нанесите на 30 минут, затем смойте теплой водой.

Грушей

Эффект: один из признаков увядания кожи — пигментация. С ней поможет справиться груша благодаря входящим в ее состав дубильным веществам. 1-й способ: натереть грушу на мелкую терку и прикладывать кашицу к лицу и шее на 30 минут;2-й: смешайте сок груши с заваренной ромашкой в пропорции 1:1 и регулярно протирайте этой смесью лицо.

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