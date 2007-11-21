В Крыму утвердили программу «Здоровье крымчан» на 2008-2012 годы

Верховная Рада АРК на сегодняшнем пленарном заседании утвердила республиканскую программу «Здоровье крымчан» на 2008-2012 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 80 крымских парламентариев.

Документ предусматривает мероприятия, направленные на снижение уровня заболеваемости, инвалидности, смертности, повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных. Кроме того, программой предусмотрено обеспечение бесплатными медикаментами хронических больных, проведение бесплатных диагностических исследований, укрепление материально-технической и лечебно-диагностической базы лечебно-профилактических учреждений, укомплектование медицинскими кадрами ЛПУ, и в первую очередь, расположенных в сельской местности.

«Выполнение данной программы позволит обеспечить реальное выполнение 49-й статьи Конституции Украины Подобных программ нет ни в одном регионе Украины», – заявил министр здравоохранения АРК Сергей ДОНИЧ. По его словам, на сегодняшний день в Крыму, как и по всей Украине, сохраняются высокие показатели заболеваемости населения, инвалидизации детей и лиц трудоспособного возраста, смертности. В силу недостаточного финансирования отрасли здравоохранения на медикаменты выделяется около 5% от бюджета ЛПУ, в том числе на расходные материалы – менее 1%, что позволяет проводить бесплатное обследование только льготников, детей, и больных, нуждающихся в экстренной медпомощи. Вместе с тем, от качества оказания медпомощи зависит здоровье каждого человека, подчеркнул С.ДОНИЧ.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, бюджета АРК, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством Украины. Ориентировочный объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет 498 174 тыс. грн. на период 2008-2012 гг.