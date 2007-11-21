К Харьковской области приближается грипп?

Ситуация с острыми респираторно-вирусными инфекциями в Харьковской области пока стабильная.

Об этом сообщил агентству "SQ" главный врач санитарно-эпидемиологической службы Харьковской области Иван Кратенко.

По его словам, вирус гриппа пока не найден, однако обнаружен аденовирус, RS-вирус и парагрипп. Появление парагриппа – плохой признак. Это предвестник приближения гриппа. "Из вирусов, которые представляют наибольшую опасность для населения, в этом году более всего нас тревожит вирус типа "А" "Соломоновы острова", что свирепствовал в Южном полушарии", - отметил И.Кратенко. По его словам, это абсолютно новый вирус.

Наиболее эффективный метод профилактики заболеваний – вакцинация. "Мне очень стыдно за Украину, но у нас собственная вакцина против гриппа не разрабатывается, ее привозят из Франции, Словакии, Нидерландов и других стран", - отметил И.Кратенко.

По его словам, в России разработана собственная достаточно эффективная вакцина "Гриппол". Ею бесплатно по государственной программе прививают т.н. "группу риска". В Украине же средства для прививки даже группы риска практически не выделяются.

"Сейчас из 40 тыс. чел., которые принадлежат к группе риска в Харьковской области, привитая лишь четвертая часть", - сказал И.Кратенко.

Он подчеркнул: "Хочу развеять слухи, которые временами идут даже от медиков, о необязательности прививок. Это бессмыслица! На один млн. прививок бывает 1 случай тяжелого осложнения заболевания, который может закончиться и летально, а со всех больных бывает 10-15% летальных результатов. Кроме того, существуют законы, которые приписывают проводить иммунопрофилактику. Что же здесь обсуждать?"