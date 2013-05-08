Осложнения от аборта возникают у каждой третьей украинки

Осложнения в результате аборта возникают у 40% украинских женщин, которые забеременели впервые.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения.

Эксперты отметили, что, к сожалению, аборт в Украине остается одним из методов регулирования рождаемости и по своим последствиям является основным фактором расстройства репродуктивного здоровья.

В Минздраве информировали, что во всем мире статистика отношения аборта к живорожденным выглядит как 1:7, в Украине лишь с 2001 года частота родов начала превышать частоту абортов, однако соотношение аборта к живорожденным составляет всего 1:3,9.

Количество абортов в Украине еще значительно превышает количество абортов в развитых странах мира. Так, доля женщин, у которых беременность заканчивается абортом, составляет в Восточной Европе 14%, Западной Европе – 3%, Латинской Америке – 9%, Африке – 11%. В Украине этот показатель составляет 24,09 (2009 г.), причем сохраняется региональная диспропорция этого показателя – от 6,0-7,0 в Ривненской и Сумской областях до 17,0-19,0 в Киевской области и г. Севастополе, отметили в ведомстве.

В Минздраве также подчеркнули, что осложнения после абортов наблюдаются у каждой третьей женщины в Украине.