Соцстандарты в Украине продолжат расти - Янукович

Президент Виктор Янукович утверждает, что в Украине, несмотря на сложную экономическую ситуацию, не снижается уровень социальных стандартов и социальной защиты населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время общения с ветеранами Великой Отечественной войны в Мемориальном комплексе «Сапун-гора» в Севастополе.

По словам Януковича, в условиях сложной экономической ситуации в мире Украина довольно уязвима как экспортоориентированная страна. «Вместе с тем, мы не останавливаем социальное развитие ни на один год. Ежегодно мы увеличиваем зарплаты, пенсии», - подчеркнул Президент.

Он также отметил, что власть держит в поле постоянного внимания вопросы социальной защиты населения. В качестве примера Янукович привел увеличение почти вдвое за последнее время помощи при рождении ребенка. Также он добавил, что растут пенсии. «Ветеранов мы никогда не забываем», - подчеркнул Президент.