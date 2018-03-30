Больница для ребенка - стресс. Как это изменить?

Некоторые родители жалуются, что визит к педиатру превращается для них в сплошную нервотрепку. Идя в поликлинику, малыш капризничает и на приеме у врача плачет, не дает себя осмотреть. Что делать родителям советует детский психолого Инна Дружко.

Для маленьких детей, без сомнения, полезной будет книжка К.Чуковского "Доктор Айболит". Ее можно читать многократно, особенно перед визитом к врачу. Яркие рисунки и стихотворения, которые легко запоминаются, отвлекут внимание малыша и убедят его, что "Добрый доктор Айболит" не сделает больно, - ведь он добрый и всегда приходит на помощь. Еще один проверенный надежный способ - поиграть "в больницу". Малыш в белом халате с "трубкой" должен быть врачом, а мама, куклы, игрушки - пациентами. А поведение "пациентов", как известно, бывает разным. Мама озвучивает героев и, если нужно, помогает ребенку справиться с ролью врача. Временами именно в игре малыш раскрывает то поведение врача, которое вызывает у него страх.

Детей пугает неизвестность, неопределенность, они часто ставят вопрос: "А что мне будет делать врач?" Маме нужно терпеливо, спокойным тоном рассказать о том, что будет делать врач (типичные действия педиатра во время осмотра). Для детей активных достаточно будет сказать, зачем и для чего (конечный результат) нужно посетить врача, и они согласятся. Для ребенка 3-6 лет страшный не сам врач, а представление о нем как о человеке, который делает очень неприятно. Даже напоминание о враче вызывает тревогу, напряжение, слезы. Чтобы справиться со страхом, нужно изменить представление ребенка.

Самый эффективный и быстрый способ - это психотерапевтическая сказка. Длинные разъяснения, убеждения не действуют, потому что дети мыслят нерационально и логично, а образно и целостно. Ребенку можно предложить такую сказку: "На сказочной планете жила-была девочка (мальчик) Дзетта (имя должно быть сказочное, ни на что не похоже). В воздухе на этой планете летали смешинки, веселинки, заботы, грустинки. И настроение девочки зависело от того, кто на нее садился - она то смеялась, то радовалась, то огорчалась.

Иногда на этой планете появлялись разные вредители - бактерии, инфекции, и когда они садились на девочку, она начинала болеть. Но на этой планете был волшебник - человек в белом халате, которого все называли "врач". Он мог различать всех вредителей и определять, кто из них сел на девочку и как его отогнать. Одни инфекции боялись таблеток, другие - лекарств в ампулах, третьи - горчичников, четвертые - микстуры в бутылке. И только врач-волшебник знал, как справиться с инфекциями, которые принесли заболевание. Как-то на Дзетту села гадкая и уродливая инфекция.

Девочка заболела, стала капризной и непослушной. И тогда мама повела ее к врачу-волшебнику. В первую очередь врач начал искать, где прячется инфекция. Попросил открыть рот и заглянул в горло, потом стал слушать специальной трубочкой, не прячется ли инфекция в легких. Даже попросил лечь на кушетку и поискал ее в животике. И, конечно, нашел! Недаром он волшебник. Выписал лекарства и попросил прийти еще раз. Дзетта принимала лекарства, как сказал врач, и страшная инфекция погибла. Девочка быстро выздоровела и опять прекрасно жила среди смешинок, веселинок и занятных штучек".

После обсуждения сказки предложите ребенку нарисовать то, что ей больше всего запомнилось, или попросите нарисовать два рисунка: "Как девочка заболела" и "Как Дзетту вылечил врач". По сюжету рисунков вам будет понятно, что больше всего взволновало ребенка. После этого проведите с малышом беседу по его рисункам.

Дети боятся неизвестности

Дети всегда волнуются перед визитом к врачу. Независимо от цели визита - обычный осмотр, заболевание или какие-то лечебные процедуры, дети в большинстве случаев переживают и негативно относятся к нему. Этот момент нуждается в повышенном внимании и заботе со стороны родителей. Что чаще всего пугает детей: - оставаться одному без родителей в кабинете врача или в отделении больницы; - боль, которую дети могут чувствовать во время осмотра врача и во время манипуляций; - лицо самого врача или другого медицинского работника; - неизвестность относительно будущих событий и состояния своего здоровья.

Дети после 3 лет иногда даже чувствуют настоящий страх, считая, что у них тяжелое неизлечимое заболевание.

Что должны делать родители перед визитом к врачу вместе с ребенком:

- предварительно предупредить малыша о визите в поликлинику, объяснить ему цель посещения. Если посещение врача является плановым периодическим осмотром, расскажите, что врач проверит, как ребенок растет и развивается. Подчеркните, что все дети идут к врачу для таких осмотров. Объясните, что врач будет ставить вопрос, осматривать малыша (для этого нужно будет раздеться, показать язык и тому подобное). Если ребенок любит модничать, оденьте его в красивую одежду. По поводу этого даже можно нарисовать картину или выучить какое-то стихотворение. Собираясь, таким образом, ребенок обычно отвлекается от своих опасений;

- детально рассказать ребенку о том, как будет проходить осмотр у врача или назначенная процедура. Можно даже проиграть сценку "На приеме у врача" с любимыми игрушками. Не вынуждайте малыша громко и радостно "поздороваться с тетушкой-врачом", не требуйте, чтобы ребенок сам отвечал на вопрос врача, если он стесняется;

- говорите ребенку только правду. На вопрос, будет ли ему больно, отвечайте откровенно. Обман выручит вас раз или два, а вот доверие ребенка вы потеряете на всю жизнь. Если вы не можете ответить на все вопросы ребенка, запишите их и при случае спросите у врача;

- никогда не пугайте малыша визитом к врачу и уколами. Укол или другие процедуры, которые вызывают боль, - это неминуемая "неприятность", но не наказание за вину. Малышу стоит объяснить, что это нужно для его быстрого выздоровления;

- заинтересовать ребенка играми или рисованием, ожидая приема.

Как себя вести родителям

Что должны делать родители в кабинете врача: - морально поддерживать и хвалить ребенка во время осмотра врача и процедур. Если медицинские работники позволят, во время процедур держите его на руках, если это возможно - стойте поблизости, гладьте малыша по головке, подбадривайте, дайте свою руку. Не стоит кричать на ребенка или проводить воспитательные беседы в присутствии медицинских работников. Напротив, если малыш мужественно и стойко держится в поликлинике, обязательно похвалите его и подумайте, чем его наградить; - дайте малышу несколько минут, чтобы он освоился в кабинете врача. Не стоит с порога начинать нервозно раздевать ребенка. Обычно врач всегда сначала спокойно разговаривает с родителями, а только потом осматривает маленького пациента. "Неприятнейшая" часть посещений врача - осмотр полости рта.

Его следует проводить в конце приема; - уточнить у врача все рекомендации. Не стоит бояться при этом своей назойливости. Обязательно нужно четко знать дозирование лекарств, очередность их приема, сочетания с другими медикаментами и продуктами питания. Желательно завести специальный блокнот для записывания своих вопросов к медикам и их ответов, вносить в него данные о состоянии ребенка во время болезни и лечения; - пытаться держать себя в руках, сохранять самообладание и тем самым показать малышу пример спокойного поведения.

Эффективность лечения детей во многом зависит от четкого выполнения рекомендаций врача родителями. Поэтому можно дать совет всем родителям: выберите для своего малыша такого врача, которому вы полностью доверяете, и чьи назначения вы будете выполнять.

Юлия Мартыненко