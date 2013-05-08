В Украине оздоровят почти 3 миллиона школьников

В Украине в этом году планируется оздоровить и отправить на отдых почти 3 миллиона детей школьного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства со ссылкой на слова уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко.

Он напомнил, что Янукович поручил правительству и областным государственным администрациям обеспечить своевременную подготовку к летнему оздоровлению и отдыху детей.

Павленко сообщил, что в 2013 году планируется оздоровить и отправить на отдых почти 3 миллиона детей школьного возраста. По его словам, это почти на 140 тысяч детей больше, чем в 2012 году, и будет составлять 69% от общей численности детей школьного возраста в Украине.

Он сообщил, что с целью недопущения ликвидации, перепрофилирования, использования не по назначению заведений для оздоровления и отдыха детей Министерство социальной политики ведет Государственный реестр, в который в настоящее время внесено 568 таких заведений.

В то же время, по информации Минсоцполитики, летом будет работать 17 тыс. 938 заведений оздоровления и отдыха детей, из которых 799 - заведения оздоровления, более 16 тыс. 500 - лагеря с дневным пребыванием, свыше 200 палаточных городков и 400 заведений труда и отдыха.

«В связи с этим глава государства требует от министерства и областных государственных администраций активизировать работу по проведению государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха», - отметил Павленко.

Также Павленко сообщил, что в 2012 году специалисты санэпидемслужб провели почти 30 тысяч проверок соблюдения требований законодательства в заведениях оздоровления и отдыха. В 4447 заведениях (15% от общего количества) выявлено нарушение санитарных норм и правил.

«Эти, к сожалению, неутешительные результаты должны быть учтены руководителями местных органов исполнительной власти во время подготовки к летнему оздоровлению в этом сезоне. На ошибках нужно учиться, их не нужно повторять, тем более, когда речь идет о жизни и здоровье детей», - отметил Павленко.

Кроме того, по словам уполномоченного Президента, значительное внимание должно быть уделено вопросом организации содержательного отдыха детей.