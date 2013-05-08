В Украине пожилых людей больше, чем молодежи.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, главная и наиболее яркая примета изменений возрастной структуры населения Украины – старение населения, что проявляется в росте доли пожилых людей и снижении доли молодых людей.

В целом процесс старения населения в Украине происходит примерно так же, как и в других развитых странах, с той лишь разницей, что из-за деформирования украинской возрастной пирамиды динамика возрастных групп, особенно средних – от 20 до 60 лет, – имеет волнообразный характер, чего почти не наблюдается в странах Западной Европы, отметили в ведомстве. При этом, в Минздраве объяснили, что особенностью эволюции возрастного состава населения в Украине является то, что в условиях высокой смертности взрослых пирамида стареет только «снизу» – в результате снижения рождаемости, в отличие от развитых стран, где происходит также старение «сверху» в результате снижения смертности. К тому же, отметили в Минздраве, современная возрастная пирамида населения Украины сильно деформирована историческими потрясениями прошлого.

В ведомстве сообщили, что в 2012 году детей родилось на 10,1 тысяч больше, чем в 2008 году. Общий коэффициент рождаемости населения увеличился: с 11,0% в 2008 г. до 11,4% в 2012 г., или на 3,6% среди всего населения, на 8,6% – в селах, на 0,9% – в городах.

В Минздраве отметили, что стремительные социально-экономические преобразования в Украине не могли не отразиться на формировании уровня детородной активности населения и привели к значительным сдвигам в рождаемости. Снижение рождаемости и переход к однодетности стали характерной чертой новейших демографических процессов в нашей стране. Они связаны с изменениями в детородном поведении населения, обусловленными, с одной стороны, внешними экономическими условиями, которые характеризуют социальный статус женщины в обществе, уровень ее образования, занятости, доходов, социальной защищенности, а с другой – степенью удовлетворения личных потребностей и интересов, объясняют в Минздраве.

Низкая рождаемость и связанное с ней необеспечение самовоспроизведения населения стали феноменом и основным вызовом для многих европейских стран. В этом плане Украина не является исключением. Однако в Украине это совмещается с резким ухудшением здоровья населения, в том числе репродуктивного, высоким уровнем смертности, что в развитых странах не наблюдается, отметили в ведомстве.

Также в Минздраве информировали, что, по уровню рождаемости, области Украины распределяются на три группы: депрессивные (учитывая детородную активность), преимущественно восточные, области, которым присуща чрезвычайно низкая рождаемость, не обеспечивающая возобновление численности населения (Черниговская, Луганская, Сумская, Черкасская и Донецкая области), западные – с относительно высокими показателями рождаемости. Западному региону свойственны сравнительно высокие суммарные коэффициенты рождаемости (1,2–1,6 ребенка на одну женщину). Сюда входят территории, где еще сохраняются традиции двудетности, которые демонстрируют наименьшие в Украине показатели распространенности абортов, с вдвое более низкой украинского уровня долей внебрачной рождаемости. К третьей группе относятся демографически старые области центра и севера, в которых показатели рождаемости и воспроизведения населения находятся на уровне среднеукраинских.