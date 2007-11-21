Украине грозит вспышка гепатита С

Жители Украины могут пострадать от надвигающейся эпидемии гепатита С, предупреждают медики. По их словам, это вирус довольно коварен, больной человек может даже не догадываться о существовании этой болезни. У него практически нет никаких явных симптомов. Однако, человек, заболевший гепатитом С, больше 20 лет не проживет, предупреждают медики. Именно за умение маскироваться под другие болезни этот вирус назван в народе "нежным убийцей".

Человек, который заразится ним, даже не узнает об этом. Болезнь можно выявить только сдав определенные анализы на выявление этого вируса. Курс лечения от этого заболевания довольно недешевый. Медики говорят, что больным людям необходимо готовить от $10 тысяч. Этот вирус наносит смертельный удар для печени, со временем этот орган отказывает и человек погибает. Вести учет больных людей на это заболевание начали в 2003 году. Однако зарегистрированы лишь те, у кого гепатит С добрался уже до самой печени. В 2006 г. таких людей насчитывалось 2,5 тысяч.

"Если бы эту цифру можно было умножить на 10 как минимум – то это и будет более-менее реальная картина о вирусе, который ежегодно поражает в Украине население. Следует отметить, что и весь мир обескуражен этой проблемой, поскольку в мире количество пораженных гепатитом С, по данным ВОЗ, в 4 или даже больше раз превышает ВИЧ-инфицированных", – рассказал Виктор Мариевский, директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

По данным опросов, сами украинцы о вирусе практически ничего не знают. А тем временем количество больных в нашей стране с каждым годом увеличивается на 2 тысячи. Государство пока не оплачивает диагностику населения и лечение этого заболевания. Поэтому врачи настоятельно рекомендуют украинцам не жалеть денег и провериться на гепатит С за собственный счет. Подобная процедура будет стоить 75 гривен.

Стоит отметить, что гепатит С передается при контакте с кровью зараженного человека, в том числе и при половом сношении. Это заболевание может привести к хронической форме и завершиться циррозом печени. Гепатит С может развиваться 10-40 лет бессимптомно. Также заразиться этим вирусом можно с помощью нестерильных шприцов и игл, при серьезных медицинских операциях. Мать может передать ребенку это заболевание при родах. Переливание крови, нанесение татуировки, маникюр, который делается нестерильными инструментами также приводит к заражению.

К тому же вирусный гепатит С начинается довольно медленно. Однако позже наблюдается значительное увеличение печени и селезенки. Хроническая форма заболевания неизбежно приводит к циррозу печени, когда лечить человека уже поздно.

utro.ua