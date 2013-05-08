Вступил в силу указ Президента об усилении контроля за рынком лекарственных средств

8 мая 2013 года вступил в силу указ Президента Украины Виктора Януковича «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 апреля 2013 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами».

Текст указа опубликован в газете «Урядовый курьер» (№16 от 8 мая 2013 г.).

Согласно документу, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с решениями СНБО, Кабинету министров поручено подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах».

В законопроекте необходимо предусмотреть обязательное определение во время государственной регистрации генерических лекарственных средств их биоэквивалентности, терапевтической эффективности, наличия высоких фармакоэкономических характеристик; отмену государственной регистрации лекарственных средств, в том числе на основании нарушения процедуры такой регистрации, отсутствия лекарственного средства на рынке Украины более двух лет с даты государственной регистрации.

Правительство должно в трехмесячный срок принять меры, направленные на урегулирование вопросов обращения с фальсифицированными, некачественными лекарственными средствами, в том числе теми, срок пригодности которых закончился, относительно, в частности: установления требований к ведению первичного учета, инвентаризации, паспортизации, представления статистической отчетности об объемах образования отходов; создание при участии Совета министров Крыма, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций необходимой промышленной инфраструктуры обращения с отходами; создание действенной системы контроля за операциями обращения с отходами.

Кабмину поручено обеспечить в четырехмесячный срок введение в установленном порядке государственного регулирования цен (с использованием механизма определения сравнительных (референтных) цен) на лекарственные средства для лечения больных сахарным диабетом, а также механизма частичного возмещения стоимости таких лекарственных средств за счет средств государственного и местных бюджетов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить устранение в месячный срок нарушений, установленных проверкой, проведенной Генеральной прокуратурой Украины в соответствии с пунктом 4 решения СНБО от 25 мая 2012 года «Об обеспечении населения качественными и доступными лекарственными средствами», введенного в действие указом Президента от 30 августа 2012 года № 526, и принять соответствующие меры реагирования в отношении должностных лиц, допустивших такие нарушения.