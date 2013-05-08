Выявлена огромная партия популярного препарата против кашля

В Одессе с фармацевтического склада изъята партия поддельного медпрепарата «Кофекс» на 5,5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

Согласно сообщению, в рамках расследования уголовного производства по ст. 321-1 УК Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) работники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков областного управления МВД на прошлой неделе провели санкционированный обыск на одном из фармацевтических складов Одессы. В результате зафиксирован факт незаконного хранения иностранного комбинированного лекарственного средства «Кофекс», в состав которого входит наркотическое вещество кодеин.

«Установлено, что данный препарат имеет внешние признаки фальсификации - на упаковках были указаны номера серий, на которые в апреле 2013 года Государственной службой Украины по лекарственным средствам наложен запрет к реализации. К тому же, большая партия запрещенного препарата хранилась без наличия каких-либо документов, в том числе, сертификатов качества», - сообщили в отделе.

Всего изъято около 307 тыс. флаконов лекарственного средства с общей вместимостью наркотического вещества 37 кг.

Сейчас проводятся ряд экспертиз, а также устанавливаются канал поступления данного препарата на территорию Украины и круг лиц, причастных к его распространению в аптечные учреждения Одессы.

«Таким образом, благодаря проведенным сотрудниками милиции мерам, не было допущено поступления на фармацевтический рынок Украины некачественных лекарственных средств на общую сумму более 5,5 млн грн», - подчеркнули в отделе.

Кофекс – комбинированный антигистаминный и противокашлевый препарат. В его состав входят хлорфенирамина малеат и кодеина фосфат, которые дополняют действие друг друга. Предназначен для терапии пациентов, страдающих заболеваниями дыхательных путей различной этиологии, которые сопровождаются непродуктивным кашлем. В том числе Кофекс назначают при аллергических и инфекционных заболеваниях, сопровождающихся сухим, выматывающим кашлем.