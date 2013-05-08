В Украине - очень высокий уровень пожарной опасности

В Украине наблюдается высокий и очень высокий уровень пожарной опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил на брифинге.

“По состоянию на сегодняшний день уровень пожароопасности в Украине высокий и очень высокий. Только в западных областях и подавляющем большинстве северных — Сумской, Черниговской, на севере Киевской и севере Житомирской показатель не достигает высшего пятого класса”, - сказал Кульбида.

Он отметил, что во всех других регионах Украины показатель пожарной опасности превышает 5 тысяч пунктов и составляет пятый класс, а на территории Харьковской, Луганской, Днепропетровской областей уровень пожарной опасности достигает 10-11 тысяч пунктов, что вдвое превышает показатель пятого класса.

Вместе с тем Кульбида добавил, что сухая погода уже создает незначительные проблемы аграриям в южных и частично в центральных регионах страны, однако значительного негативного влияния на посевы на сегодняшний день еще не наблюдается.

Как отметил присутствовавший на брифинге заместитель директора Департамента управления спасательными силами ГСЧС Николай Чечеткин, на прошлой неделе было зафиксировано 1 тыс. 828 чрезвычайный ситуаций. В результате принятых мер было спасено 118 человек. Чечеткин добавил, что за отмеченный период также произошло 1 тыс. 895 пожаров, спасен 101 человек.

Кроме того, он сообщил, что с 1 по 7 мая в Украине произошли два чрезвычайных происшествия местного уровня.

“В Одесской области во время отдыха на воде лодка перевернулась и семь человек оказались в воде, из них трое погибли. И следующая чрезвычайная ситуация в Харьковской области - в общежитии произошел пожар, в результате которого также три человека погибли и десять пострадали”, - сказал он.