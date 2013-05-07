Соевые бобы - против старости

Соя возвращеют молодость коже благодаря содержанию фитоэстрогена. Клинические испытания на примерно 2000 женщинах в возрасте от 50 до 65 лет, проведенные в 2011 году, показали, что это вещество способствует увеличению производства коллагена - белка, который придает коже упругость и эластичность, но который с возрастом вырабатывается меньше.

Растительный гормон блокирует ферменты, которые вызывают истощение имеющегося в коже коллагена, а также стимулирует производство нового. Испытания показали, что спустя всего один месяц после нанесения дважды в день на область вокруг глаз двух-трех капель фитоэстрогена, добытого из сои, 53% участниц эксперимента заявили о заметном уменьшении морщин и улучшении качества кожи.

Особенно эффективно его действие для женщин, переживающих менопаузу. Эксперты обнаружили, что структурно молекулы этого вещества очень похожи на эстроген и поэтому действуют по аналогии с заместительной гормональной терапией (ЗГТ), уменьшая частоту и интенсивность приливов, но без неприятных побочных эффектов.