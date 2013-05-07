В каких продуктах много витамина D

16:06, 07 мая 2013
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Для крепких костей и здоровых зубов

Благодаря витамину D, у нас крепкие кости и здоровые зубы, он обеспечивает нормальный рост организма и придает силу мышцам.

Этот витамин также участвует в свертываемости крови, регулирует артериальное давление, влияет на работу щитовидной железы. Где найти запас витамина D? Какие продукты питания считаются самыми мощными источниками этого полезного витамина? 

Лосось 
 
В красной рыбе есть достаточный запас витамина Д, чтобы кости были здоровы. 
 
Сельдь 
 
В этой рыбе также содержится витамин D. Желательно употреблять эту рыбу в соленом виде не часто. 

Печень трески 
 
Этот продукт поможет восполнить запасы витамина D в организме. Поэтому включите в свой привычный рацион несколько блюд из печени трески. 
 
Куриные яйца 
 
Ешьте на завтрак 1 яйцо и забудьте о проблемах с костями. 

Молоко и молочные продукты 
 
В них есть достаточная доза витамина D, а также кальций, который в сочетании с этим витамином хорошо усваивается организмом. 
 
Петрушка 
 
Зелень также содержит внушительное количество этого витамина. Поэтому вегетарианцам рекомендуется обратить внимание на петрушку в рационе. 

Грибы 
 
Они богаты не только полезными микроэлементами, но и витамином D. Этот продукт станет достойной заменой животным продуктам тем, кто не ест их. 
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