В каких продуктах много витамина D

Благодаря витамину D, у нас крепкие кости и здоровые зубы, он обеспечивает нормальный рост организма и придает силу мышцам.

Этот витамин также участвует в свертываемости крови, регулирует артериальное давление, влияет на работу щитовидной железы. Где найти запас витамина D? Какие продукты питания считаются самыми мощными источниками этого полезного витамина?





Лосось

В красной рыбе есть достаточный запас витамина Д, чтобы кости были здоровы.

Сельдь

В этой рыбе также содержится витамин D. Желательно употреблять эту рыбу в соленом виде не часто.





Печень трески

Этот продукт поможет восполнить запасы витамина D в организме. Поэтому включите в свой привычный рацион несколько блюд из печени трески.

Куриные яйца

Ешьте на завтрак 1 яйцо и забудьте о проблемах с костями.





Молоко и молочные продукты

В них есть достаточная доза витамина D, а также кальций, который в сочетании с этим витамином хорошо усваивается организмом.

Петрушка

Зелень также содержит внушительное количество этого витамина. Поэтому вегетарианцам рекомендуется обратить внимание на петрушку в рационе.





Грибы

Они богаты не только полезными микроэлементами, но и витамином D. Этот продукт станет достойной заменой животным продуктам тем, кто не ест их.