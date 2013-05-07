В каких продуктах много витамина D
16:06, 07 мая 2013Страна
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Для крепких костей и здоровых зубов
Благодаря витамину D, у нас крепкие кости и здоровые зубы, он обеспечивает нормальный рост организма и придает силу мышцам.
Этот витамин также участвует в свертываемости крови, регулирует артериальное давление, влияет на работу щитовидной железы. Где найти запас витамина D? Какие продукты питания считаются самыми мощными источниками этого полезного витамина?
Лосось
В красной рыбе есть достаточный запас витамина Д, чтобы кости были здоровы.
Сельдь
В этой рыбе также содержится витамин D. Желательно употреблять эту рыбу в соленом виде не часто.
Печень трески
Этот продукт поможет восполнить запасы витамина D в организме. Поэтому включите в свой привычный рацион несколько блюд из печени трески.
Куриные яйца
Ешьте на завтрак 1 яйцо и забудьте о проблемах с костями.
Молоко и молочные продукты
В них есть достаточная доза витамина D, а также кальций, который в сочетании с этим витамином хорошо усваивается организмом.
Петрушка
Зелень также содержит внушительное количество этого витамина. Поэтому вегетарианцам рекомендуется обратить внимание на петрушку в рационе.
Грибы
Они богаты не только полезными микроэлементами, но и витамином D. Этот продукт станет достойной заменой животным продуктам тем, кто не ест их.
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