В короткую рабочую неделю лучше не перетруждаться - психологи
16:03, 07 мая 2013Страна
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Чтобы не заболеть
Работники, не взявшие отпуск на майские праздники, не должны взваливать на себя невозможный объем работ за короткую трехдневную неделю, чтобы потом не пришлось брать больничный, считают опрошенные РИА Новости психологи и психотерапевты.
"Нужно очень четко рассмотреть эти дни как короткую рабочую неделю и не пытаться сделать за три дня то, что обычно делается за пять. Надо понимать и работодателям, и работникам, что если половина сотрудников ушла в отпуск, то вторая половина точно не сможет сделать обычный объем работ. Сосредоточьтесь на наиболее важных и неотложных задачах и честно скажите себе, что сделаете столько, сколько сможете - не больше и не меньше", - посоветовал психотерапевт Константин Ольховой.
По его мнению, осознание этого факта поможет подойти к работе рационально и не заниматься самобичеванием за какие-то невыполненные дела. "Это основа для того, чтобы не съесть себя, не заболеть в эти три дня и не испортить себе отдых в оставшиеся праздники. Пользы от подвигов в эти дни никому не будет", - добавил эксперт.
Психолог-консультант Илья Шабшин также посоветовал не сравнивать себя с другими коллегами, которые ушли в отпуск, так как это приведет только к негативным переживаниям.
"Не надо думать, что кто-то у моря, а вы у компьютера в документах - от этого никакой пользы. Нужно выделить позитивное: например, удалось доехать до работы и с работы на машине без пробок", - сказал психолог.
Он также порекомендовал в случае, если нагрузка в трехдневную рабочую неделю уменьшится, максимально использовать эту возможность и уделить больше времени себе.
"Может быть, будет меньше звонков, переговоров, поездок, авралов и дедлайнов. Если обычно объем работы не позволяет толком сделать перерыв, поесть, позаниматься физкультурой, то сейчас как раз появится возможность и размяться, и вообще сделать так, чтобы общий уровень психологического напряжения стал меньше. Конечно, надо пользоваться этими бонусами", - подчеркнул он.
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