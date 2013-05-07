Янукович поручил принять меры о летнем оздоровлении детей

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры относительно летнего оздоровления и отдыха детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как отмечается в поручении Президента, в первую очередь речь идет о детях, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, и детях, нуждающихся в особых условиях для оздоровления.

Президент также поручил обеспечить своевременное и в необходимом объеме финансирование мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, а также целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на указанные потребности.

Кроме того, Президент поручил обеспечить детей качественными пищевыми продуктами и лекарственными средствами.

Кроме того, глава правительства, председатель Совета министров Автономной Республики Крым, руководители областных государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций должны принять меры по сохранению и развитию сети детских заведений оздоровления и отдыха, по улучшению их материально-технической базы, кадровому обеспечению.

Президент поручает исполнителям не допустить уменьшения по сравнению с летним периодом 2012 года количества детей, охваченных оздоровлением и отдыхом, в первую очередь детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей, пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Премьер-министр, председатель Совета министров Крыма, руководители ОГА, Киевской и Севастопольской горгосадминистраций должны обеспечить безопасность пребывания детей в заведениях, правопорядок в местах оздоровления и отдыха детей, усилить контроль над соблюдением правил безопасности во время проведения экскурсий, походов, купания детей в водоемах, перевозки детей автомобильным и другими видами транспорта. Глава государства также поставил задачу активизировать работу по проведению государственной аттестации детских заведений оздоровления и отдыха.