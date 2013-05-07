В ВОЗ обеспокоены частыми вспышками эпидемий кори в Европе
12:35, 07 мая 2013Страна
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Намерение стран Европы к 2015 году полностью искоренить заболеваемость корью на континенте может так и не осуществиться. Во избежание срыва изначального плана ВОЗ рекомендует европейским странам следовать примеру Британии, где регулярно проводятся кампании по вакцинации против кори (хотя и здесь в последнее время наблюдаются вспышки этого заболевания)...
Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоены частыми вспышками эпидемий кори в европейских странах, передает Русская служба Би-Би-Си. ВОЗ предостерегает, что намерение стран Европы к 2015 году полностью искоренить заболеваемость корью на континенте может так и не осуществиться. Во избежание срыва изначального плана ВОЗ рекомендует европейским странам следовать примеру Британии, где регулярно проводятся кампании по вакцинации против кори (хотя и здесь в последнее время наблюдаются вспышки этого заболевания). По словам экспертов, добиться поставленной цели можно, но для этого придется приложить огромные усилия.
ВОЗ предостерегает, что намерение стран Европы к 2015 году полностью искоренить заболеваемость корью на континенте может так и не осуществиться. Во избежание срыва изначального плана ВОЗ рекомендует европейским странам следовать примеру Британии, где регулярно проводятся кампании по вакцинации против кори (хотя и здесь в последнее время наблюдаются вспышки этого заболевания).
По словам экспертов, добиться поставленной цели можно, но для этого придется приложить огромные усилия.
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