Как выйти из Великого Поста, чтобы не обострились хронические болезни

Великий Пост - это уникальная возможность избавиться от всего лишнего - не только кулинарных изысков, но и вредных привычек и прочего. Много пользы можно найти в ограничениях, которые предлагаются Церковью не только для духовного, но и для физического здоровья человека.

Люди, которые страдают на многочисленные заболевания внутренних органов, связанные с чрезмерным и несбалансированным питанием, во время Поста могут сделать значительный шаг к исправлению недостатков в собственной диете, улучшить качество своей жизни, работоспособность и создать условия для продления продолжительности активной жизнедеятельности. Для достижения этих важных целей необходимо и после окончания Поста ограничивать употребление животной пищи и воздерживаться от вредных привычек, прежде всего, употребления алкоголя и курения.

Сейчас продолжается последняя неделя Великого Поста, после которой христиане начнут празднование Пасхи. Для здоровья людей, которые придерживались потса, существует опасность из-за резкого изменения пищевого рациона. Поэтому диетологи подчеркивают, что чрезмерное потребление животной пищи, которая есть в большом количестве на праздничных столах в каждой украинской семье, вместе с употреблением алкоголя может вызвать резкое ухудшение состояния здоровья, обусловить обострение существующих хронических болезней и вызвать осложнения.

Даже здоровые люди часто провоцируют расстройства в функциональном состоянии организма стремительной сменой рациона питания после окончания Поста. Поэтому умеренное, постепенное и взвешенное расширение набора продуктов и их количества необходимо всем, без исключения. Предупредить негативные последствия выхода из Поста может соблюдение следующих правил:

1. Количество пищи, которая потребляется за праздничным столом, не должна быть чрезмерным. Лучше всего, прекратить есть, когда еще остается небольшое чувство голода. Не следует пытаться съесть больше с помощью лекарственных средств. Последние могут лишь частично улучшить переваривание пищи, но не могут предупредить развития последствий переедания. Постепенное увеличение количества пищи обусловлено необходимостью восстановления надлежащего уровня продукции ферментов, которые выработка котрых существенно уменьшилась во время поста благодаря ограничению количества пищи и исключения продуктов животного происхождения.

2. Употребление животной пищи за праздничным столом должно быть ограниченным, не следует употреблять более 150-200 граммов мяса (особенно жирного - свинины и баранины), более одного яйца и много соусов.

3. Осознанный и разумный выбор безопасных и полезных продуктов за праздничным столом включает преимущественно рыбу и продукты растительного происхождения - фрукты, овощи и злаковые продукты. Растительная пища кроме содержания полезных микроэлементов и витаминов, содержит пищевые волокна, надлежащее количество которых обеспечивает полноценную работу органов пищеварения и предупреждает развитие многих опасных заболеваний.

4. Особая осторожность необходима в употреблении алкоголя. Ведь, отравление алкоголем занимает первое место среди причин госпитализации украинцев в праздничные дни с повышенным травматизмом, случаи которого также связаны с алкогольным опьянением. Алкоголь вообще не должен использоваться без еды и его количество после Поста следует уменьшить, а лучше и вовсе отказаться.

5. Выход из поста требует максимальной осторожности у детей, подростков, лиц преклонного возраста и больных с хроническими болезнями внутренних органов (им людям вообще следует воздержаться от употребления животной пищи, а тем более от алкоголя, в течение первых дней после поста). Добавление рыбы и мясных продуктов к постным блюдам, которые стали привычными, должно происходить очень медленно.

Приведенные пять правил нельзя считать исчерпывающими и универсальными для всех. Каждый человек знает свой организм, как никто другой. Тем не менее, если Вы страдаете хроническими болезнями, то следует обсудить с Вашим врачом особенности питания после окончания постной диеты. Вообще следует помнить, что мы собой представляем то, что едим. Питание способно принести существенную пользу и одновременно причинить вред. Достаточная и сбалансированная диета крайне необходима всем людям для сохранения здоровья и предупреждения таких опасных болезней, как атеросклероз, инфаркт, инсульт, сахарный диабет, злокачественные опухоли и многие другие. Знать об этом и строить свой пищевой рацион на разумных ограничениях необходимо Вам и членам Вашей семьи для поддержания качественной и длительной жизни.

Юлия Мартыненко

