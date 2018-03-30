Время вылечит, когда уже испробовано все

Время лечит - это доказано 27-летней медицинской практикой директора научно-медицинского центра "Резонанс", кандидата медицинских наук Николая Полищука. За эти годы он создал собственную компьтерную технологию лечения тяжелейших хронических заболеваний, позволяющую не только лечить, но и оздоравливать и продлевать сроки жизни. Технология резонансная хронофитотапия (РХФТ) воздействует на собственное время больного человека, которое протекает совершенно по другому, чем протекает у здорового человека. Именно поэтому не стоит удивляться, что с помощью такой технологии, имеющей необычный механизм действия, лечению поддаются те болезни, которые ранее делали человека обреченным. "Хронос" - время, "фито" – растение позволяют помочь людям, тяжелыми заболеваниями. Применяются специальные закономерности дозирования лекарственных трав по алгоритмам теории относительности: «фито» изменяет «хронос» - время внутри больного человека.

ХРОНОТЕРАПИЯ - ЭТО... Николай Андреевич, в чем суть хронотерапии?

В здоровом организме ход собственного времени равен ходу времени в окружающей неживой природе. Это означает, что внутри организма здорового человека биологические часы отсчитывают такие же интервалы времени как и на часах, которые находятся вне организма (наручных, настенных и т.д.).

В больном организме происходит поломка этих часов – они идут гораздо быстрее: внутренние часы спешат. Так секундная стрелка на живых часах делает полный оборот за более короткий срок, чем секундная стрелка на часах, которые на руке или на стене. Если секундная стрелка на наручных часах отмерила 50 или 40 секунд, а в организме прошла целая минута биологического времени, называемая еще индивидуальной минутой. Было установлено, что чем тяжелее болезнь и чем старшее человек, тем короче становится минута времени в его организме.

Наибольшего сокращения эта минута достигает у людей, побывавших на грани смерти. Так, индивидуальная биологическая минута, у людей, совершивших попытку самоубийства, составляет всего-навсего 22-27 секунд!!!

Разработанная нами технология хронотерапия, названная резонансной хронофитотерапией, позволяет путем воздействия на обмен веществ больного человека, увеличить эту уменьшенную минуту, сравняв ее с минутой физического времени. Человек становится здоровым, когда его собственное время 60 секунд внутри равно 60 секундам физического времени. А поскольку резонансная хронофитотерапия имеет совершенно иной механизм действия, чем известные ныне леварственные препараты, то применяя эту технологию, возможно лечить целый ряд хронических заболеваний, которые ранее не поддавались. Более того, именно потому что механизм действия резонансной хронофитотерапии не перекликается с механизмом действия других лекарств, например, противосудорожных, гормональных, гипотензивных, то наша технология может применяться совместно с любым видои специфического лечения.

Таким образом, секрет исцеляющего влияния хронотерапии – в умении задействовать огромную силу времени. Известно, что «время лечит». Это сказано в переносном смысле. Хрономедицина («хронос» в переводе с древнегреческого «время») – наука о ходе времени в живых организмах, использует силу времени в самом прямом смысле. Эта сила освобождается, когда лекарственные травы применяются по законам организации времени. При этом лекарственные травы назначаются в дозировках, которые ежедневно изменяются по величине и такое изменение доз сочетается с изменением времени приема этих трав. В таких случаях лечебная сила растений возрастает в несколько тысяч раз (2.5 - 3.6 тыс. раз).

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА - В ГЛУБОКОМ ЗАБЛУЖДЕНИИ Есть ли у Вас объяснения, почему лекарств, методов, современнейшей аппаратуры, - миллион, а результат – почти никакой, а в отдельных случаеях, когда возникают осложнения химической терапии в минусе. С каждым годом на Земле количество больных увеличивается, возникают новые болезни, все больше рождается больных детей...

Современная медицина и ее методы переживают сейчас кризис. Проблема в понимании, или, точнее сказать, в не понимании сути болезни. Принято считать, что основной признак болезни - специфические симптомы (разные для всех болезней). Якобы они отличают одну болезнь от другой и, если избавить человека от этих симптомов, можно сделать его здоровым. Но, кроме специфических симптомов ведь есть и неспецифические (одинаковые для всех заболеваний). Известный канкдский патофизиолог Ганс Селье (номинант на Нобелевскую премию 1936 года) доказал, что специфические признаки болезни составляют лишь 10 %, а общие - 90 %! И если провести аналогию: болезнь - это айсберг, то 10% симптомов всегда будут над водой, 90 % - под водой!

Методы современной медицины направлены именно на видимую, "надводную" часть болезни. Она пытается устранить верхушку посредством применения специфически действующих препаратов. Но сколько бы не разрушали надводную часть айсберга, 90 % всегда будет под водой. Потому-то лечить болезнь специфически действующими препаратами изначально бессмысленно! Необходимо устранять неспецифические симптомы болезни. Вот тогда будут уходить (автоматически) и видимые причины болезни. Это простые и очевидные вещи. Наша современная медицина находиться в глубоком заблуждении. Соответственно заблуждаются врачи и больные, которых с каждым годом становится все больше и больше. С 50-х годов ХХ века появилось понятие "эпидемия хронических неинфекционных заболеваний". Одной из таких болезней есть так называемая лекарственная, вызванная бессистемным применением синтетических, химических препаратов. Об этом пишут многие ученые, и украинские в том числе.

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЕКАРСТВ БОЛЕЗНЬ ПРЯЧЕТСЯ ВО ВНУТРЬ Но если бы люди не излечивались от химических препаратов, не было бы, наверное, на них спроса? Количество аптек, например в Киеве, становится все больше и больше. Я - не против синтетических препаратов как таковых. Нельзя отказываться от накопленных знаний и опыта. Но использовать эти препараты нужно разумно. Чтобы они лечили, удлиняли жизнь, а не сокращали ее. Многие практикующие врачи подтвердит мои слова: у большинства их пациентов (если не у всех 100%), под воздействием сильнодействующих лекарств, болезнь не уходит, а маскируется, прячется во внутрь. И как только эти препараты отменяют или снижают дозу, болезнь возобновляется еще в более тяжелой форме. Опять приходит аналогия с айсбергом. Сглаженный, плоский айсберг (залеченная химическими препаратами болезнь) - особенно опасен.

Хрономедицина предлагает в лечении соверщенно иной подход, а именно задействовать вторую форму существования материи – время, к которму ранее медицина не могла даже подступиться, даже помыслить о том, что такое возможно, ибо время невидимо и неслышимо, неощущаемо ни одним из органов чувств, его нельзя фасовать в виде таблетки или налить в чашку и выпить как лекарство. Медицину всегда ставил в тупик этот вопрос, ставил до тех пор, пока не появилась хрономедицина, которая заставляет время «работать» особым лечебным образом.

Хронотерапия –лечение в зависимости от времени – основана на утверждении, что лекарства действуют наиболее эффективно, когда поступают организм в нужное время и в необходимой дозе.

При этом хрономедицина направлена на устранение неспецифических признаков болезни, которые есть у каждой болезни, а химические синтетические препараты на ликвидацию специфических проявлений болезни, т.е. на устранение тех признаков, которые отличают одну болезнь от другой.

В этом и состоит различие между хрономедициной и огромным множеством препаратов специфического лечения болезни. Именно потому хрономедицина и эффективна и безвредна, что направлена на сущность болезни, ибо неспецифические признаки болезни (слабость, вялоть, головная боль, потеря аппетита, сна, трудоспособности и т.д.) составляют согласно Г.Селье 90% всего симптомокомплекса болезни.

Отсюда и понятно также и то, что хрономедицина может применяться не только самостоятельно, но и сочетаться с любым видом специфического лечения.

ВРЕМЯ - КАТЕГОРИЯ СУГУБО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ Вы утверждаете, что это новое направление в медицине - хронотерапия - может помочь современной медицине выйти из тупика и избавиться от заблуждений? Хронотерапия - направление отнюдь не новое. Оно было известно еще 6 тысяч лет назад. В каждом живом организме ход времени совершенно разный. Это легко определяется состоянием его здоровья. Скорость хода времени самым тесным образом связана с состоянием здоровья самого человека. В норме у здорового человека, индивидуальная минута равна минуте физического времени. При любом заболевании (его название не имеет значения), а также при стрессах, переутомлениях, интоксикациях, бег времени ускоряется. Длительность индивидуальной минуты закономерно уменьшается у пожилых людей, у спортсменов после неудачных выступлений, при приеме алкогольных напитков и наркотиков.

Как измеряется индивидуальная минута человека?

Есть ряд физических показателей. Это - температура тела человека, темп дыхания, частота сердечных сокращений, а также данные энцефалограммы. Они определят состояние нервной системы человека. Так про сокращение личного времени свидетельствует повышенная температура тела, учащенное дыхание - 18-22 дыхательных циклов в минуту, пульс - 90-102 удара в минуту. Иногда просто поражает, что у некоторых людей их индивидуальное время может сжиматься в два-три раза! Наибольшее ускорение времени зафиксировано в организме психически здоровых самоубийц. Такие исследование проводила научный сотрудник НИИ неврологии и психиаатрии им. Бехтерева, врач Т.В.Самохина: исследуя ход времени в организме спасенных в результате реанимации самоубийц, оказалось, что это собственное время самоубийц было ускорено по сранению со здоровыми людьми в 2-3 раза!!! Самое интересное то, что такой показатель отнюдь не исключение, а завершение некого ряда закономерного изменения интервалов времени у различных людей. подвергшихся операциям, стрессам, интоксикациям, переутомлениям. Лишь у здорового человека отмечается равенство внутреннего и внешнего времени, а у всех других людей, у которых снижено состояние здоровья эта минута уменьшается пропорцилнально тяжести болезни и возрасту пациента.

МЫ ДВИЖЕМСЯ СО СКОРОСТЬ 270 ТЫСЯЧ КМ/СЕК Николай Андреевич, вы утверждаете, что познали сущность времени и знаете откуда оно "берется"... Время это – результат движения с околосветовой скоростью, равной 270 тысяч км/сек. Именно с этой скоростью движемся все мы и весь наш мир. Меня заинтересовал факт того, что индивидуальная минута человека может сокращаться до 22 секунд. Разгадку этого пряталась в формуле релятивистского замедления времени Альберта Эйнштейна, автора теории относительности (1905 год). Элементарные расчеты показали, для того чтобы индивидуальное время человеческого организма уменьшилось до 22 секунд, здоровый организм должен был бы двигаться со скоростью 270 тысяч км/сек.

Хочу заметить, через два года после открытия теории относительности немецкие физики Планк и фон Лауэ (в будущем Нобелевские лауреаты), пришли к выводу, что каждое тело, которое движется с большей скоростью по сравнению с телом.которое движется с меньшей скоростью, имеет более упорядоченную внутреннюю структуру и меньшую температуру. С этим согласился и сам Эйнштейн. Эти положения считают в физике доказанными, но никто не сумел на практике, особенно медицинской, применить великое знание о врремени, которое принесла людям теория относительности.

Откуда берется эта сумашедшая скорость - 270 тысяч км/сек?

Еще в 1982 году американские ученые установили, що Вселенная вращается. Астрономические расчеты показали, что наша Галактика (в которую входит и наша планета), по своей орбите движется с огромнейшей скоростью. Если к этому добавить скорость расширения Вселенной, получим число 270 тыс. км/сек.

Пока же официально наука не смогла обобщить знания о сущности времени и Вселенной. Когда мы рассказывали о своих выводах физикам (среди них были и академики, и профессора), никто не возражал, не было контаргументов. Ибо это знание о 270 тыс. скорости движения нашего мира является непротиворечивым. Никто и ничто не запрещает Вселенной вращаться и при этом звездные скопления (галактики), которые образуют нашу Вселенную также вращаются. Наша же родная Галактика Млечный Путь, учитывая огромное расстояние до центра масс Вселенной вращается именно с такой околосветовой скоростью!!!.

Знание же 270-тысячной скорости позволяет не только лечить, но и продлевать сроки человеческой жизни. Уже сейчас у нас имеется возможность снизить частоту сердечных сокращений и температуру тела, таким образом, что это приводит к удлинению сроков жизни на 10-20-30-40 лет!!! Очень важно, что увеличение сроков жизни происходит на почве увеличения потенциала здоровья и возрастания качества жизни, что достигается использованием теории относительности в алгоритмах дозирования лекарственных трав.

Знание об этой скорости - ключ не только к созданию новых очень эффективных, безвредных и доступных технологий лечения и восстановления здоровья, но и совершенно иным целостным и системным представлениям о мире, когда может быть открыт источник огромной и экологически чистой энергии там, где о нем совершенно не подозревали. Так, в частности, трудно себе и представить какую энергию несет один литр воды, движущийся со скоростью 270 тыс. км/с. Затормозив этот литр можно получить гораздо больше энергии, чем от распада одного килограмма урана!

ХРОНОТЕРАПИЯ ИЗЛЕЧИВАЕТ ДАЖЕ СПИД Считают ли серьезной наукой хронотерапию в других странах мира? Хронотерапия, как особо перспективное направление в медицине, активно развивается во многих странах мира - США, России, Великобритании, Франции, Германии. В этих странах хронотерапия применяется в самых различных отраслях медицины: в онкологии, ревматологии, терапии, хирургии, пульмонологии и многих других. Особенно она эффективна там, где химические, синтетические сильнодействующие лекарства многие годы не оказывали сколь-либо заметного эффекта. Это, прежде всего, касается хронических болезней. Не зря слова «хрономедицина» и «хроническая болезнь» имеют одинаковый корень. Подтверждение этому - поразительные результаты в лечении СПИДа американским врачом Девидом Хо. Он лечил ВИЧ-инфицированных препаратами, которые ранее в лечении СПИДа показали себя как неэффективные, но применял эти препараты по хронотерапевтическим режимам дозирования, в строго определенное время и в изменяющихся по величине дозах. В результате 7 больных из 10 излечивались, при условии, что инфицирование произошло не более трех месяцев назад!

Недавно в свет вышла Ваша книга - "Тайная миссия Оранжевой революции".

Я верю, что Украина должна сыграть особую роль в процессе становления нового мира. По этому поводу существуют весьма серьезные прогнозы, уходящие в четырехсотлетнюю давность. На территории нашей страны, которая долго была бесплодной, возродиться новое Знание, имеющее древнейшие корни.

Определенную роль в этом процессе должна была сыграть Украина, Киев, оранжевая революция. Существует даже обращение Нострадамуса к священникам (политическим руководителям) древнейшего города Оранжа, в котором знаменитый пророк призывает не упустить возможность поворота к благоприятному развитию событий на мировой арене. Такая возможность с точки зрения Нострадамус возникает именно в Оранжевом городе, а, ведь, на карте мира нет и не было никакого древнейшего города Оранжа. На карте мира есть разве, что деревушка под таким названием (в Южном Франции). Оранжевым был три года тому назад город Киев. Обращает на себя внимание, что Киев расположен на 50-й широте в 50-й широте, и именно Бофисфен укажет какой-то новый путь «благодаря дарам и более привлекательным языкам». Это очень важные указания, о которых неизвестно ни лидерам оранжевой революции и другим лидерам.

В результате анализа многих данных удалось сложить очень интригующую мозаику политических событий и научных открытий: здесь не только 50-я, но и 48-я широта (г. Донецк расположен, например, на 48,04 градуса северной широты), новое знание, которое способствует продлению жизни человека, привлекательным языком может быть не только украинский, о и язык науки, позволяющий свести в единую ясную картину многие знания…

Наталья Максименко