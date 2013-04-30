Продукты, богатые кальцием

"Чтобы кости быстрее срастались, в рационе должно быть достаточно кальция, витамина D и белка. Ежедневно желательно выпивать по стакану любого кисломолочного напитка - кефира, простокваши и съедать по 100 граммов нежирного мягкого творога", - говорит столичный диетолог Оксана Скиталинская.

Врач дает читателям Gazeta.ua советы, как питаться при переломах, чтобы кости срослись быстрее.

"Для того, чтобы кальций лучше усваивался, в пище должен быть также витамин D. Его много в печени трески, жирной рыбе. При переломах организму необходим белок, ведь он - один из строительных материалов кости. На белок богат твердый нежирный сыр, нежирная птица, мясо, рыба, яйца. Птицу и мясо полезнее есть вареными. Порция - это кусок мяса, что размер вашей ладони без учета пальцев. А дневная порция рыбы должна быть такой, как ладонь с пальцами ".

"При переломах очень полезно ежедневно съедать по 1-2 яйца, лучше всего - в виде омлета или сваренными всмятку. Также в пищу добавляют по чайной ложке сливочного масла, если оно качественное".

"Кроме потребления кальция из животных продуктов, надо брать его также из растительных. Поможет кунжутное семя, листья петрушки, салат из капусты. Универсальный способ пополнить организм всеми веществами, которые помогают костям срастаться - приготовить и пить раз в день вкусный коктейль. В стакан кефира засыпают чайную ложку кунжутного семени. Столько же - семян льна. Оно богато омега-3 жирными кислотами, которые обладают противовоспалительным и ранозаживляющим эффектом. В смесь кладут 1/4 банана, 2 грецких ореха, чайную ложку любых мороженых ягод - черники, малины или смородины. Всю смесь взбивают не менее минуты в блендере до однородности.

Любители сладкого могут добавить чайную ложку меда. С таким коктейлем больной получает и кальций, и витамин D, и омега-3 жирные кислоты, и качественный белок, которые способствуют качественному росту кости. Напиток также повышает иммунитет и обмен веществ ".

Важно сказать, что необходимый для сростания переломов витамин D синтезируется также кожей. Поэтому не стоит забывать о солнечных лучах - ежедневно на 15 минут стараться подставлять кисти рук и лицо под их целебные лучи.

gazeta.ua