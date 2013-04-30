Как избавиться от целлюлита

Скоро открытие нового пляжного сезона, и очень важно позаботиться о своей коже. Конечно, лучший выход из положения – пройти курс антицеллюлитного массажа у специалиста, в профессиональном салоне красоты.

Однако, если такой возможности у тебя нет, ты вполне можешь научиться делать антицеллюлитный массаж самостоятельно.

Основные правила антицеллюлитного массажа в домашних условиях:

- Антицеллюлитный массаж нужно делать легкими и плавными движениями, начинай медленно и постепенно ускоряй темп.

- Мышцы должны быть совершенно расслаблены и достаточно хорошо разогреты. Руки не должны быть влажными или холодными.

- Используй специальный антицеллюлитный крем или эфирное цитрусовое масло.

- Продолжительность антицеллюлитного массажа должна быть от 30 минут до 1 часа с периодичностью не менее одного раза в неделю.

- Массаж тела делается всегда снизу вверх.

- Никогда не следует массировать область паха, подколенную впадину и верхнюю внутреннюю часть бедер вокруг лобка.

- Массаж живота осуществляется деликатно, особенно легкими движениями.

- При наличии сердечных заболеваний, варикозного расширения вен и болезней кожи следует воздержаться от антицеллюлитного массажа и прибегнуть к другим видам лечения.

- Самое подходящее время для антицеллюлитного массажа - это утро после подъема или вечер, перед тем как лечь спать.

- Избегай участков кожи, где есть раздражение или повреждение. Не массируй мокрую или влажную кожу, это может привести к растяжению некоторых участков.

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