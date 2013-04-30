Как избавиться от целлюлита
При массаже мышцы должны быть хорошо разогреты
Скоро открытие нового пляжного сезона, и очень важно позаботиться о своей коже. Конечно, лучший выход из положения – пройти курс антицеллюлитного массажа у специалиста, в профессиональном салоне красоты.
Однако, если такой возможности у тебя нет, ты вполне можешь научиться делать антицеллюлитный массаж самостоятельно.
Основные правила антицеллюлитного массажа в домашних условиях:
- Антицеллюлитный массаж нужно делать легкими и плавными движениями, начинай медленно и постепенно ускоряй темп.
- Мышцы должны быть совершенно расслаблены и достаточно хорошо разогреты. Руки не должны быть влажными или холодными.
- Используй специальный антицеллюлитный крем или эфирное цитрусовое масло.
- Продолжительность антицеллюлитного массажа должна быть от 30 минут до 1 часа с периодичностью не менее одного раза в неделю.
- Массаж тела делается всегда снизу вверх.
- Никогда не следует массировать область паха, подколенную впадину и верхнюю внутреннюю часть бедер вокруг лобка.
- Массаж живота осуществляется деликатно, особенно легкими движениями.
- При наличии сердечных заболеваний, варикозного расширения вен и болезней кожи следует воздержаться от антицеллюлитного массажа и прибегнуть к другим видам лечения.
- Самое подходящее время для антицеллюлитного массажа - это утро после подъема или вечер, перед тем как лечь спать.
- Избегай участков кожи, где есть раздражение или повреждение. Не массируй мокрую или влажную кожу, это может привести к растяжению некоторых участков.