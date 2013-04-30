Восстановлено электроснабжение всех 109 населенных пунктов

09:20, 30 апреля 2013
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Обесточило ненастье

В трех областях Украины восстановлено электроснабжение всех 109 населенных пунктов, обесточенных из-за ненастья.
 
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
 
Вечером 28 апреля сработали системы защиты линий электропередач в Сумской области, вследствие чего без электроснабжения оставались 80 н.п., в Черниговской – 18 н.п. и в Киевской – 11 н.п.
 
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлекались бригады облэнерго.
 
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