В трех областях Украины восстановлено электроснабжение всех 109 населенных пунктов, обесточенных из-за ненастья.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 28 апреля сработали системы защиты линий электропередач в Сумской области, вследствие чего без электроснабжения оставались 80 н.п., в Черниговской – 18 н.п. и в Киевской – 11 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлекались бригады облэнерго.