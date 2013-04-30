Имбирный чай поможет похудеть

Имбирный чай для похудения - это напиток на основе имбиря, о пользе которого уже чуть ли не слагают легенды. Зная о лечебных свойствах корня имбиря, мы решили рассказать тебе о чае с ним и о его полезном воздействии на организм. Ведь не просто так диетички всего мира регулярно употребляют имбирь, сохраняют стройность, активность и свежесть кожи.

Имбирный чай для похудения ускоряет метаболические процессы, именно поэтому он так популярен. Конечно же - пьешь чай и худеешь - не мечта ли?!

Весь секрет кроется в эфирном масле, которое входит в состав корня имбиря. Основными компонентами масла являются гингерол и шогаол, которые усиливают кровоснабжение, а значит стимулируют пищеварение и обмен веществ.

Мы подготовили для тебя 3 рецепта приготовления имбирного чая для похудения. Пей его и приводи себя в форму к лету!

1. Тонко нарежь корень имбиря, положи его в термос и залей кипятком. Пей на протяжении дня в любое время, особенно важна чашечка чая за пол часа до приема пищи.

2. Измельчи 1 чайную ложку корня имбиря, залей стаканом кипятка. Добавь немного меда и дольку лимона. По желанию можешь процедить.

3. Если добавить чеснок, эффект имбирного чая для похудения усилится. Очисти корень имбиря диаметром около 5 см, нарежь тонкими дольками. Такую же операцию проделай с двумя зубчиками чеснока. Залей имбирь с чесноком в термосе кипятком и настаивай пару часов, затем нужно процедить чай. Пей как обычный чай - когда угодно!

Имбирный чай для похудения помогает сбросить вес постепенно и без вреда организму. Но знай - напиток - не гарантия похудения. Мы нашли несколько девушек, которые пьют имбирный чай и вот что они говорят:

Также имбирный чай полезен не только для похудения, но и обладает рядом других полезных свойств:

Избавляет желудок от токсинов, является мощным антиоксидантом.

Оказывает обезболивающее (особенно в брюшной полости), рассасывающее, противовоспалительное, антибактериальное, заживляющее, бактерицидное воздействие.

Эффективен при пищевых отравлениях, обезбаливает, оказывает заживляющее действие.

Помогает бороться с отрыжками, несварением, перееданием.

Полезен при простуде, гриппе, кашле, заболеваниях горла.

Снижает уровень холестерина в крови.

Стимулирует работу щитовидки.

Улучшает кровообращение, тем самым Повышая обучаемость и улучшает память поскольку укрепляет сосуды головного мозга.

Замедляет старение организма, благотворно влияет на кожу.

Пей имбирный чай для похудения и будь здорова!

lady.tochka.net