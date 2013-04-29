Кабинет министров утвердил Государственную программу борьбы с гепатитами

Сегодня Кабинет министров утвердил первую в истории Украины Государственную программу борьбы с гепатитами.

Об этом УНИАН сообщили в БФ "Совещательный совет сообществ по вопросам доступа к лечению в Украине" (ЮКАБ).

Фактически, этот документ стал решающим для лечения украинцев, больных гепатитом, поскольку юридически государство закрепило механизмы выделения средств на лечение людей, инфицированных гепатитами В и С, отмечается в сообщении.

«Это огромное достижение для Украины, - утверждает председатель пациентской организации ЮКАБ Дмитрий Шерембей. – За 21 год независимости ни одной копейки не было выделено государством на лечение людей, инфицированных гепатитами. Сегодня впервые на национальном уровне государством предусмотрены средства на лечение людей, инфицированных этими смертельными вирусами».

«Главный аргумент чиновников по поводу отсутствия Национальной программы как механизма выделения средств мы преодолели», – сказал он.

По данным ЮКАБ, Программа борьбы с гепатитами создана на ближайшие 3 года и предусматривает не только лечение, но и своевременное диагностирование заболевания у пациентов.

«Теперь, когда есть Национальная программа по борьбе с гепатитами, следующим шагом должно стать снижение цен на препараты, – отметил исполнительный директор МБФ «Международный альянс по ВИЧ/СПИД в Украине» Андрей Клепиков. – Мы приложим все усилия, как общественность, чтобы добиться снижения цен на препараты минимум на 50%, чтобы за те же деньги можно было спасти большее количество людей».

В ЮКАБ отмечают, что утверждение Государственной целевой социальной программы профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов на период до 2016 года стало результатом масштабной акции протеста пациентов и общественности «Обреченные» под Кабинетом министров Украины. Именно после этого правительство публично пообещало утвердить Государственную программу борьбы с гепатитами и выделить средства на лечение больных туберкулезом, СПИДом и гепатитами.

По оценкам общественных организаций, около 3,5 млн украинцев сегодня инфицированы гепатитами.