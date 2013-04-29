В Украине стартовал проект по материнству и детству

Сегодня в Киеве был подписан меморандум о сотрудничестве между представителями Министерства здравоохранения Украины, национального проекта "Новая жизнь", ЮНИСЕФ и Швейцарского агентства развития и сотрудничества (ШАРС) в Украине в рамках внедрения информационно-образовательного проекта "Коммуникации в сфере репродуктивного здоровья и здоровья матери и ребенка".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, в центре внимания проекта - информационно-образовательная работа с населением для улучшения и углубления знаний о вопросах репродуктивного здоровья и здоровья матери и ребенка.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Александра Толстанова, проект делает акцент на первичном звене предоставления медицинской помощи. "Специалистами ЮНИСЕФ будет организовано обучение семейных врачей, акушеров-гинекологов женских консультаций, медицинских специалистов первичного звена по коммуникации и консультированию в сфере репродуктивного здоровья матери и здоровья ребенка", - сказал он.

Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо сообщила, что партнеры готовились к внедрению этого проекта больше года, было проведено масштабное исследование, результаты которого стали основой для внедрения этого проекта. Например, один из значимых элементов, по словам Ю.Мокуо, свидетельствует о том, что более 30% женщин в Украине продолжают курить во время беременности, а около 20% женщин репродуктивного возраста имели случаи неплановой, а то и нежелательной беременности. "Одна из задач проекта - изменить эти величины в сторону улучшения на момент завершения программы, - сказала она и отметила, что в Украине снизились показатели материнской и детской смертности. "Мы осознаем, что это большая заслуга Минздрава Украины, но чтобы эти показатели стали еще лучше, и было инициировано внедрение этого информационно-образовательного проекта", - отметила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Проект "Коммуникации в сфере репродуктивного здоровья и здоровья матери и ребенка" разработан на основе опыта работы ЮНИСЕФ и Швейцарского агентства развития и сотрудничества относительно здоровья детей и матерей в Украине.

Благодаря исследованиям, которые были проведены в течение 2012 года, были выявлены основные проблемы, касающиеся материнского и детского здоровья в Украине. По данным опросов относительно знаний и поведения, только 62% женщин проходят гинекологический осмотр 1-2 раза в год, а каждая пятая женщина или пара имели опыт нежелательной беременности.

Одной из целей информационных кампаний проекта будет улучшение знаний женщин и их партнеров об опасных признаках в течение беременности. Исследования показали, что только 60% знают об опасности кровотечения и 47% - об опасности высокой температуры во время беременности.

Также целью проекта является улучшение знаний и навыков медицинских работников по консультированию пациентов относительно планирования беременности, безопасной беременности и родов, здоровья и развития детей от рождения до 3 лет.

Проект внедряется в Житомирской, Ривненской, Ивано-Франковской областях и Крыму, а также на национальном уровне, и продлится с 2013 по 2015 год.