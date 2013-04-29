Завтра на севере Украины ожидаются дожди и грозы

Завтра в Ривненской, Волынской, а днем и в северных областях Украины ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 9-14°, днем 23-28°, на Закарпатье, Прикарпатье до 31°, в Волынской, Ривненской областях и на побережье морей 19-24°.

В Киеве и области во вторник ночью - без осадков, днем местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14°, днем 23-28°, в Киеве ночью 11-13°, днем 25-27°.