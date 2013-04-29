На майские праздники в Украину придут дожди с грозами

На этой неделе в Украине сохранится теплая погода, однако в связи с прохождением атмосферных фронтов майские праздники будут сопровождаться дождями с грозами, сообщил журналистам на брифинге в понедельник заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«1-2 мая через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, который обусловит первого мая осадки в западных и северных областях, второго мая осадки будут в северных, центральных и восточных областях. При перемещении атмосферного фронта возможны грозы, а во время гроз - порывы ветра до 15-20 м/сек», - сказал А.Прокопенко.

По его словам, температура воздуха ночью 1 мая составит +10-16 градусов, а днем достигнет отметок +24-30 градусов. Во второй день маевки в северных районах Украины температура начнет снижаться до +3-10 градусов ночью и +17-23 днем. Однако на юге все еще будет жарко – днем столбики термометров поднимутся до +23-28 градусов.

Осадки прекратятся к 3-4 мая. Тогда температура воздуха ночью составит +5-11 градусов, а днем – +18-24 градуса.

Новый атмосферный фронт, который также будет сопровождаться дождями, придет в страну 5-6 мая. Тем не менее температура воздуха существенно не изменится: ночью столбики термометров покажут +10-15 градусов, а днем поднимутся до +23-29 градусов.

При этом А.Прокопенко предупредил, что 7-9 мая Укргидрометцентр не исключает возможность небольших заморозков на почве – до -3 градусов.

