Советы тем, кто хочет бросить курить

Эти простые, но эффективные способы взяты из опыта моей подруги, которая бросила курить после 10 лет никотиновой зависимости. Она перепробовала множество медикаментозных и психологических методик, но в итоге сказала, что помогли ей эти 10 шагов, не требующие особых финансовых вложений. Только совсем немного силы воли и терпения.

1. Составьте список всех положительных и отрицательных моментов вашей зависимости. Скорее всего, в столбике положительных будет всего 1-2 пункта, посвященные тому, что сигарета успокаивает нервы, помогает сосредоточиться и т.п. А вот отрицательных найдется гораздо-гораздо больше... А теперь еще раз спросите себя, только честно: вы действительно хотите бросить курить? Если да, идем дальше...

2. А теперь возле каждого положительного момента вашего списка о курении допишите, как можно заменить сигарету. Например, "Курение помогает справиться со стрессом" - "Тренажерный зал и пешие прогулки помогут справиться со стрессом".

3. Составьте договор сами с собой о том, что бросаете курить. Отнеситесь к этому очень серьезно, подпишите, поставьте дату заключения договора и дату, до которой вы бросите курить. И желательно также получить подпись одного или нескольких свидетелей.

4. Запишите все причины отказаться от курения на карточках и все время носите их с собой. Когда желание покурить "припекает", сразу доставайте карточки и просматривайте их.

5. Попросите домашних и друзей, которые курят, чтобы они какое-то время не делали этого в вашем присутствии. Дома также не должно быть сигарет, не создавайте себе лишние искушения.

6. Постарайтесь подметить, в какое время самое сильное желание курить. В этот период старайтесь максимально отвлекаться работой или другими делами. Можно звонить друзьям или семье.

7. Сделайте подборку из любимой музыки и почаще слушайте ее - музыка очень хорошо отвлекает от навязчивых мыслей и сигарете.

8. Вместо обычно перекура на работе постарайтесь как можно быстрее найти себе другое занятие: пасьянс на компьютере, прогулка на свежем воздухе и т.п.

9. Почаще пейте травяной чай, он хорошо снимает желание курить. Желательно делать это, как минимум, 3 раза в день: утром, в обед и вечером.

10. И главное: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ КУРЕНИЕ ЕДОЙ! Это может привести к быстрому набору веса и в последствии - к ожирению.

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