Советы тем, кто хочет бросить курить
Не заменяйте его едой...
Эти простые, но эффективные способы взяты из опыта моей подруги, которая бросила курить после 10 лет никотиновой зависимости. Она перепробовала множество медикаментозных и психологических методик, но в итоге сказала, что помогли ей эти 10 шагов, не требующие особых финансовых вложений. Только совсем немного силы воли и терпения.
1. Составьте список всех положительных и отрицательных моментов вашей зависимости. Скорее всего, в столбике положительных будет всего 1-2 пункта, посвященные тому, что сигарета успокаивает нервы, помогает сосредоточиться и т.п. А вот отрицательных найдется гораздо-гораздо больше... А теперь еще раз спросите себя, только честно: вы действительно хотите бросить курить? Если да, идем дальше...
2. А теперь возле каждого положительного момента вашего списка о курении допишите, как можно заменить сигарету. Например, "Курение помогает справиться со стрессом" - "Тренажерный зал и пешие прогулки помогут справиться со стрессом".
3. Составьте договор сами с собой о том, что бросаете курить. Отнеситесь к этому очень серьезно, подпишите, поставьте дату заключения договора и дату, до которой вы бросите курить. И желательно также получить подпись одного или нескольких свидетелей.
4. Запишите все причины отказаться от курения на карточках и все время носите их с собой. Когда желание покурить "припекает", сразу доставайте карточки и просматривайте их.
5. Попросите домашних и друзей, которые курят, чтобы они какое-то время не делали этого в вашем присутствии. Дома также не должно быть сигарет, не создавайте себе лишние искушения.
6. Постарайтесь подметить, в какое время самое сильное желание курить. В этот период старайтесь максимально отвлекаться работой или другими делами. Можно звонить друзьям или семье.
7. Сделайте подборку из любимой музыки и почаще слушайте ее - музыка очень хорошо отвлекает от навязчивых мыслей и сигарете.
8. Вместо обычно перекура на работе постарайтесь как можно быстрее найти себе другое занятие: пасьянс на компьютере, прогулка на свежем воздухе и т.п.
9. Почаще пейте травяной чай, он хорошо снимает желание курить. Желательно делать это, как минимум, 3 раза в день: утром, в обед и вечером.
10. И главное: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ КУРЕНИЕ ЕДОЙ! Это может привести к быстрому набору веса и в последствии - к ожирению.