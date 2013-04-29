Во многих областях Украины - чрезвычайная пожарная опасность

В связи с интенсивным повышением температуры воздуха во многих районах страны установилась чрезвычайная пожарная опасность, а в Одесской области, АР Крым и Приазовье сохраняется высокий класс пожарной опасности, сообщил журналистам на брифинге в понедельник заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«На сегодня во многих областях отмечается чрезвычайная пожарная опасность. Это в основном южные, восточные, а также Киевская, Черкасская, частично Полтавская, Закарпатье и Черновицкая области. Если говорить про Крым, Приазовье, Одесскую область, а также западный регион, то там пока сохраняется высокий класс пожарной опасности, но еще не чрезвычайный», - сказал А.Прокопенко.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, дальнейшее развитие погодных условий повлечет за собой расширение территории чрезвычайной пожарной опасности практически на всю территорию Украины, за исключением Полесья, а также крайнего юга страны. Однако А.Прокопенко уточнил, что на сегодняшний день в Украине еще не установлено случая, чтобы вся территория определенной области была подвержена наивысшему уровню пожарной опасности.

