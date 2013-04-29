Диабетикам компенсируют стоимость лекарств?

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров обеспечить в четырехмесячный срок введение механизма частичного возмещения стоимости лекарственных средств для лечения больных сахарным диабетом.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя указ Президента Украины (№ 239/2013), изданный по результатам рассмотрения этого вопроса на заседании Совбеза 29 марта 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, для этого будет применено государственное регулирование цен с использованием механизма определения сравнительных (референтных) цен.

А.Клюев также подчеркнул, что Президент продолжит внимательно контролировать выполнение своих поручений, а также решений СНБО, которые касаются обеспечения граждан страны качественными и доступными лекарствами.

Он отметил, что у власти впереди еще большая работа по усовершенствованию системы контроля качества лекарств, которые поступают на украинский рынок. В результате терапевтическая эффективность каждого препарата, который проходит государственную регистрацию, а затем попадает в аптеки, должна быть достоверно подтверждена, сказал секретарь Совбеза Украины.