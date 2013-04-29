Процесс утилизации лекарств в Украине не контролируют

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров создать действенную систему контроля за утилизацией фальсифицированных или некачественных лекарств.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, комментируя указ Президента Украины (№ 239/2013), изданный по результатам рассмотрения этого вопроса на заседании Совбеза 29 марта, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По словам А.Клюева, проверка показала недостаточную эффективность системы контроля за утилизацией и уничтожением фальсифицированных и некачественных лекарственных средств. Даже простой анализ официальных данных выявил несоответствие объемов, переданных на утилизацию, реально утилизированным, сказал секретарь СНБО.

А.Клюев подчеркнул, что попадание значительных объемов некачественных лекарств на обычные бытовые свалки несет значительную угрозу загрязнения окружающей среды токсичными веществами.

По его словам, в результате рассмотрения этого вопроса на заседании СНБО Президент поручил Кабмину в трехмесячный срок принять меры для установления требований к ведению первичного учета, инвентаризации, паспортизации и представлению статистической отчетности об объемах образования подобных отходов. Также при участии Совета министров Крыма и областных государственных администраций правительства поручено принять меры по созданию необходимой промышленной инфраструктуры для обращения с фальсифицированными, некачественными и просроченными лекарствами.