5 основных советов гипертоникам

Гипертонию диагностируют у каждого пятого. В частности, в Украине сейчас болеют более 30% взрослых. Это - 12 миллионов человек. Чаще всего от гипертонии страдают люди 30-50 лет. Именно в это время стоит задуматься о профилактике болезней, которые вызывает высокое давление. Об этом в комментарии корреспонденту Gazeta.ua столичный кардиолог Елена Гаврилюк.

Чаще двигайтесь. Гипертонию в молодом возрасте провоцирует малоподвижный образ жизни. Чаще двигайтесь. А регулярные физические нагрузки улучшают эластичность стенок сосудов. А регулярные физические нагрузки улучшают эластичность стенок сосудов, снижают лишний вес, уменьшают количество сахара в крови. Также снижают давление 5-10 мм ртутного столба. Но лучше заниматься понемногу - 30 минут ежедневно, постепенно увеличивая нагрузку.

Уменьшите количество соли в пище. Она задерживает в организме жидкость, поэтому вызывает отеки мягких тканей. От этого очень страдают сосуды. Пищевой соли нужно употреблять не больше чайной ложки в сутки. Следует ограничить потребление продуктов, содержащих много соли - сыры, консервы, майонез, колбасы. Соль в салатах стоит заменить приправами, чесноком.

Избегайте стрессов. Измените свое отношение к проблемам, ведь большинство из них не стоят ваших переживаний. Гормон стресса адреналин заставляет сердце биться чаще, перекачивая большой объем крови. Если стресс продолжается длительное время, такая нагрузка изнашивает сосуды и слишком высокое давление становится хроническим.

Избавьтесь от лишнего веса. Из-за него нарушается жировой обмен клеток организма, сосуды теряют эластичность. Всего при нескольких килограммах лишнего веса риск гипертонии увеличивается в 6 раз, а лишние 500 граммов повышают давление в среднем на одну единицу. Пищу надо распределять на небольшие порции. Сливочное масло, сыры, колбасы и сало стоит заменить овощами и фруктами, нежирной рыбой или курицей. Полезные продукты, богатые клетчаткой - коричневый рис, хлеб с отрубями, овсянка.

Бросьте курить, не употребляйте алкоголь. Ежедневное питье любого алкоголя увеличивает давление на 5-6 мм ртутного столба. А компоненты табачного дыма, попадая в кровь, вызывают спазм сосудов. У людей, которые курят, усиливается кислородное голодание мозга. Максимум, что можно себе позволить - 60 мг крепкого алкоголя или 200 граммов сухого вина в неделю.

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