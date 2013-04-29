Каждый украинец сможет бесплатно обследоваться на рак кожи

С 13 по 19 мая включительно все без исключения граждане Украины смогут бесплатно обследоваться на наличие меланомы и немеланомных опухолей в более чем 700 государственных и частных клиниках.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения со ссылкой на главного внештатного специалиста по специальности дерматовенерология Минздрава Александра Литуса.

Он отметил, что 13-19 мая будет проходить Всеукраинская неделя диагностики рака кожи.

"Что очень важно - в этом году к инициативе Минздрава присоединились не только дерматовенерологи, но и онкологи, терапевты и офтальмологи. Междисциплинарный подход позволит максимально качественно и тщательно обследовать каждого пациента", - сказал он.

Также А.Литус добавил, что одна из первоочередных целей проекта - проинформировать граждан о вреде чрезмерного пребывания на солнце и научить их правилам профилактики кожных онкологических заболеваний.

Так, по его словам, поскольку ультрафиолетовое излучение является основной причиной образования рака кожи, то на открытом солнце не стоит находиться с 10.00 до 16.00, поскольку в это время солнечные лучи наиболее опасны, "а если вы решили позагорать, то не забывайте наносить солнцезащитный крем не реже, чем каждые два часа, а также после каждого купания ".

В свою очередь главный офтальмолог Минздрава Украины профессор Сергей Рыков отметил необходимость надевать солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолета спектра А и Б.

"Меланома глаза - редкая, но очень серьезная болезнь, которая возникает в первую очередь вследствие негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Мало кто знает, что не все темные очки могут уберечь глаза от негативного воздействия солнца. Не носите очки с голубым, синим или фиолетовым стеклом - лучи, прошедшие через такое стекло, вредны для глаза, - отдавайте предпочтение очкам с коричневым или зеленым стеклом, они безопаснее и более комфортные для глаз ", - посоветовал С.Рыков.

Координатор проекта "День меланомы в Украине" профессор Ольга Богомолец также объяснила, как можно самостоятельно обнаружить риск образования меланомы.

"Нужно обратить внимание на форму родинки: если родинка несимметричная - это может быть признаком меланомы. Если края родинки неровные и нечеткие - это может быть признаком меланомы. Если родинка имеет несколько цветов, а ее диаметр больше чем 6 мм - это может быть признаками меланомы. Людям нужно регулярно самостоятельно осматривать свое тело, а в случае выявления каких-либо из вышеперечисленных симптомов обратиться к врачу ", - отметила О.Богомолец.

Адреса клиник, где украинцы смогут бесплатно обследоваться, будут выложены на сайтах www.moz-derm.org.ua и www.melanoma.org.ua, говорится в сообщении.

***Всеукраинская неделя диагностики рака кожи - ежегодная акция, направленная на своевременное выявление дерматоонкологичних заболеваний среди населения, которая проходит под патронатом Министерства здравоохранения и Национальной академии медицинских наук.