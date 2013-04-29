Упражнения помогут справиться с высоким давлением

Аэробика, силовые и статические упражнения, могут помочь справиться с высоким давлением, установили ученые из США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на публикацию в журнале Hypertension.

От повышенного кровяного давления, которое является основным фактором риска при инфарктах и инсультах, страдают более 26% населения в мире. "Пациенты часто говорят, что не хотят принимать лекарства, и интересуются, какими еще способами они могут понизить давление. И мы решили задать некоторое направление", - рассказал доцент кафедры медицины в университете Мичигана Роберт Брук.

Исследователи изучили данные более тысячи трудов по вспомогательной терапии, а также оценили влияние йоги, различных методов медитации, акупунктуры, релаксации и особых техник дыхания. Самый скромный эффект дает ходьба, а вот упражнения для рук принесли значительное улучшение - давление у пациентов снизилось на 10%. Однако этот тип нагрузки нежелателен для людей с тяжелыми формами гипертонии, когда давление составляет 180 на 110 или выше. Данных об эффективности йоги, медитации и иглоукалывании оказалось недостаточно, чтобы рекомендовать эти методы гипертоникам. Эффективной оказалась техника медленного дыхания в случаях, когда 15-минутные упражнения выполнялись не реже чем три-четыре раза в неделю.

"Большинство альтернативных способов сокращают систолическое давление только на 2-10 мм, тогда как стандартная доза препаратов против гипертонии снижает его на 10-15 мм. Поэтому альтернативные методы могут быть лишь дополнением в схему лечения", - резюмировал доктор Брук.