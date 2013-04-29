Лечебные свойства берёзового сока

Березовый сок - необыкновенно полезный природный продукт, который обладает целебными свойствами и оказывает благотворное влияние на человеческий организм. А сама береза ​​- очень ценное дерево, дающее для здоровья человека очень многое - от коры до почек. Достаточно стакана в день, чтобы набраться сил и избавиться от многих болезней.

Березовый сок - время появления

Нет точного периода, когда появляется березовый сок. Он зависит от погодных условий и может быть как в марте, так и в середине апреля. Но, как правило, березовые слезы начинают течь с приходом настоящей весны, таянием снегов и набуханием почек, и продолжается этот период в течение нескольких недель.

Кстати, наши предки по интенсивности сока предсказывали погоду: если сок выделяется обильно - ожидается дождливое лето.

Собирать сок прекращают, когда из набухших почек распускаются листья, во второй половине апреля - мае, потому что после этого березовый сок теряет ценные свойства.

Березовый сок - правила сбора целебного напитка

Собирать березовый сок можно в экологически чистых местах, вдали от автодорог и загрязненных химикатами мест, потому что дерево способно поглощать из окружающей среды вредные вещества и выхлопные газы.

Неправильный сбор сока может привести к гибели дерева, поэтому важно соблюдать основные правила.

Для сбора сока лучше выбрать взрослое дерево диаметром не менее 30 см. У молодых деревьев ранки плохо заживают, и они могут погибнуть.

На высоте не выше метра от земли в стволе дерева с северной стороны проделывают маленькую дырочку в направлении снизу вверх, чтобы сок свободно стекал вниз. Березовый сок проходит в поверхностном слое под корой, поэтому достаточно отверстия глубиной 2-3 см. Затем вставляется металлическая пластинка, по которой стекает сок. Собирать его лучше в стеклянную емкость, поскольку пластиковые бутылки могут добавить напитку неприятный привкус.

После того, как сок собран, необходимо закрыть "рану" мхом, деревянным колышком или замазать садовым варом. Это поможет дереву выздороветь.

За день одна береза может безболезненно отдать до 3 л сока, а за сезон способна подарить человеку от 100 до 200 л бесценного живого эликсира! Одно дерево можно «эксплуатировать» около 10 лет.

Березовый сок - фармакологические свойства

Березовый сок в своем составе содержит очень много полезных веществ: органические кислоты и ферменты, дубильные и минеральные вещества, железо, магний, калий, кальций, глюкозу, фруктозу, фитонциды, витамины.

Как показывают медицинские исследования, употребление березового сока в течение 2-3 недель помогает человеку преодолеть весенний авитаминоз и слабость, усталость, рассеянность и депрессию. Оптимально принимать по 1 стакану 3-4 раза в день за полчаса до еды.

Употребление березового сока способствует расщеплению камней в мочевом пузыре и почках, очищению крови и улучшению кровообращения, усилению обменных процессов, выведению шлаков, укреплению нервной системы. Полезно пить березовый сок и при язве желудка, заболеваниях печени, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, пониженной кислотности, проблемах с суставами, радикулите, ревматизме, артрите, бронхите, туберкулезе, цинге, головной боли и венерических заболеваниях. Кроме того, березовый сок повышает сопротивляемость организма к простудным, инфекционным и аллергическим заболеваниям, а также оказывает глистогонное, мочегонное, противоопухолевое действие.

Обратите внимание, что березовый сок противопоказан людям, имеющим аллергию на пыльцу березы.

Березовый сок - косметологическое применение

Березовый сок применяется для ухода за кожей, ее увлажнения и очищения. Им обрабатывают кожу при экземах, фурункулезах и угрях.

Маска для кожи лица: смешайте 1 ст. л. сметаны с 2 ст. л. березового сока и 1 ч. л. меда. Нанесите на лицо и держите в течение 15 минут, затем смойте прохладной водой. После этого кожа приобретает красивый матовый оттенок.

Березовым соком рекомендуется мыть волосы для хорошего роста, блеска и мягкости, а также чтобы избавиться от перхоти.

Березовый сок - хранение и употребление

Свежий березовый сок можно сберегать в холодильнике около 2 суток.

Березовый сок хорошо сохраняется в виде кваса: в 1 л нагретого до 35°С сока добавьте 15 г дрожжей, 3 изюминки, лимонную цедру. Плотно закройте банку и оставьте на 1-2 недели. Получите газированный, бодрящий березовый квас, который можно хранить в течение всего лета.

Другой рецепт кваса: на 10 л березового сока - сок 4 лимонов, 50 г дрожжей, 30 г меда, изюм из расчета 2-3 штуки на бутылку. Разлить по бутылкам и оставить в темном прохладном месте на 1-2 недели. Квас готов через 5 дней и хранится очень долго.

Также березовый сок настаивают на сухофруктах, ягодном соке и различных травах.

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