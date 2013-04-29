В Украине из-за непогоды обесточено 109 населенных пунктов

В трех областях Украины вечером 28 апреля в результате дождя и шквального ветра 15-20 м/с из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 109 населенных пунктов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Сумской области обесточено 80 населенных пунктов, в Черниговской – 18, в Киевской – 11.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

На территории Сумской и Черниговской областей шквалистыми порывами ветра повреждены кровли жилых домов и объектов социально-бытовой сферы.

В городе Середина-Буда Сумской области ветром повреждена крыша спортивного зала общеобразовательной школы № 2 на площади 280 кв. м.

В населенных пунктах Новгород-Сиверского, Корюковского и Куликовского районов Черниговской области частично повреждены шиферные кровли 161 частного жилого дома, 14 хозяйственных зданий и 10 зданий предприятий, организаций и учреждений.

В районах указанных областей созданы рабочие группы для подсчета и уточнения убытков.

Ситуация находится под контролем Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.