В Украине завершается процедура закупки АРВ-препаратов

В Украине завершается процесс закупки антиретровирусных препаратов и изделий медицинского назначения для лечения и медицинского сопровождения ВИЧ-инфицированных лиц.

Как сообщается на Правительственном портале, уже состоялось раскрытие предложений участников торгов: из них 214,95 млн грн - закупка антиретровирусных препаратов, 58,5 млн грн - закупка тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции, сопровождения АРТ и мониторинга хода ВИЧ-инфекции у больных, определения резистентности вируса и проведения референс-исследований.

По результатам акцептованных предложений участников торгов достигнута экономия средств в размере 23,5 млн грн, которые будут направлены на закупку 4306 годовых курсов антиретровирусной терапии для дополнительного охвата лечением ВИЧ-инфицированных лиц.

Отмечается, что в целом в рамках выполнения Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекции, лечения, ухода и поддержки ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом на 2009-2013 годы на текущий год выделено финансирование в размере 234 млн грн на приобретение АРВ-препаратов, 71 млн грн – на тест-системы.

Планируется, что до конца текущего года будут иметь возможность получать необходимое лечение 51,4 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов, которые состоят на диспансерном учете в региональных центрах профилактики и борьбы со СПИДом.

В сообщении также отмечается, что анализ состояния обеспеченности антиретровирусными препаратами и изделиями медицинского назначения находится на контроле Госслужбы Украины соцзаболеваний, которая осуществляет координацию мероприятий для поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в необходимом количестве. Теперь проводится процедура заключения договоров на их поставки, а по несостоявшимся торгам проводятся повторные процедуры закупки.