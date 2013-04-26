Кто разрешал ввозить мяса из неблагополучных стран?

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство в отношении должностных лиц Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, которые разрешали ввозить в Украину мясо из неблагополучных относительно заболеваний стран.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, об этом заявила начальник Главного управления Генеральной прокуратуры Украины Ирина Зарубинская во время межведомственного совещания в сфере безопасности и качества пищевых продуктов в Украине.

В частности, она указала на некоторые выявленные нарушения в деятельности Госветфитослужбы по защите от ввоза на территорию Украины опасной продукции.

«В прошлом году должностными лицами Департамента ветеринарной медицины выдано свыше 250 незаконных разрешений на ввоз мяса и субпродуктов из неблагополучных относительно заболеваний стран», - сообщила она.

В частности, И.Зарубинская привела пример такого правонарушения в Волынской области. «Несмотря на то, что решением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины из-за эпидемии гриппа запрещен ввоз в Украину из Королевства Бельгии мяса птицы и субпродуктов из нее, частным предпринимателем на основании незаконно выданных разрешений ввезено 780 тонн продукции из птицы на сумму почти 7 млн. грн», - проинформировала прокурор.

По ее словам, аналогичные правонарушения были выявлены в Волынской и Львовской областях, где было ввезено в Украину полмиллиона тонн мяса птицы и субпродуктов стоимостью свыше 5,4 млн. грн.

По этим фактам Генеральной прокуратурой против должностных лиц Госветфитослужбы начаты уголовные производства, отмечается в сообщении.