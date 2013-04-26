Минрегион намерен стимулировать программу «Питьевая вода»

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины намерено стимулировать развитие программы «Питьевая вода» и разрабатывает общегосударственную программу по водоотводу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник в пятницу в ходе конференции «Мероприятия по содействию реализации государственной Программы активизации развития экономики на 2013-2014 годы для обеспечения импортозамещения и энергоэффективности в строительной отрасли, промышленном секторе и жилищно-коммунальном хозяйстве».

«Вчера был проведен Совет национальной безопасности и обороны. Там главным вопросом было рассмотрение фактического состояния дел обеспечения качественной питьевой водой. Эти вопросы действительно на грани критичности. Поставлена задача и перед Министерством экологии, и перед Министерством регионального развития о необходимости отработать программу стимулирования развития как программу «Питьевая вода». Также у нас сейчас практически на выходе наработка общегосударственной программы по водоотводу. Этому вопросу Президент уделил очень большое внимание», - сказал глава Минрегиона.

Г.Темник признал, что были некоторые перебои с финансированием объектов водопроводно-канализационного хозяйства, средства на которые выделялись из государственного и городских бюджетов. «Мы их также понимаем, но это является последствием того кризиса, тех изменений, которые произошли в промышленности. Потому и было принято решение о создании такой программы относительно активизации развития экономики. И это является нашим противодействием мировому кризису на уровне Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович настаивает, чтобы программа «Питьевая вода» выполнялась независимо от возможностей бюджета.

Справка УНИАН. Общегосударственная программа «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы предусматривает финансирование в объеме 9,472 млрд грн, в т.ч. из государственного бюджета - 3 млрд грн (в 2011-2012 годах - 438,9 млн грн).

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует увеличить финансирование государственной программы «Питьевая вода» в 2013 году в три раза - до 600 млн грн.

По данным Минрегиона, из запланированных на данную программу 2 млрд грн за последние 7 лет было освоено всего 412 млн грн бюджетных средств.