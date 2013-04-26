Завтра в Киевской области +28°
14:12, 26 апреля 2013Страна
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На побережье морей 21°
Завтра, 27 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 9-14°, в Карпатах и в восточных областях 3-8°; днем 23-28°.
На побережье морей 16-21°.
В Киеве и области осадков не предвидится. Температура в Киевской области ночью 9-14°, днем 23-28°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 25-27°.
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