8 правил ухоженной женщины

1. Предметом женской гордости являются красивые, ухоженные волосы. Но главнее всего правило – волосы всегда должны быть чистыми и здоровыми.

2. Прическа также должна быть удачной. Не обязательно придумывать что-то сложное, прямые волосы или аккуратные локоны всегда в моде. Кроме того, такая прическа легче сохраняется аккуратной.

3. Ваша кожа всегда должна быть чистой, это не только признак ухоженности, но и здоровья. Правильно подбирайте косметику, регулярно очищайте и увлажняйте кожу, а также периодически делайте маски, тогда ваша кожа будет отлично выглядеть даже без макияжа.

4. Руки – визитная карточка женщины, они тоже нуждаются в уходе. Не забывайте регулярно делать маникюр и увлажнять кожу рук, так как она нуждается в дополнительной защите. Раз на неделю делайте ванночки.

5. Аккуратные брови способны украсить любую женщину. Подберите форму бровей под вашу форму лица и один-два раза в неделю поправляйте ее.

6. Макияж должен быть уместным. Чтобы не прогадать, выбирайте естественный макияж, он подходит для любого случая. Не забывайте о главном правиле: акцент в макияже должен быть или на глазах, или на губах.

7. Легкий загар всегда выглядит очень красиво, кроме того он делает недостатки менее заметными. Главное не злоупотреблять, иначе ваша кожа начнет рано стареть, да и избыточный загар будет портить внешний вид.

8. Последний признак ухоженной женщины – правильно подобранная одежда. Она всегда должна отвечать обстоятельствам и вашей фигуре, быть чистой и выутюженной.

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