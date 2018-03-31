Татьяна Бахтеева: здоровье нации еще долгие годы будет ощущать последствия Чернобыльской трагедии

В канун 27-й годовщины Чернобыльской трагедии народный депутат Украины глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева ответила на вопросы УНИАН.

- Татьяна Дмитриевна, прошло ровно 27 лет со дня Чернобыльской трагедии, но события апреля 1986 года по-прежнему волнуют каждого из нас. Скажите, возможно ли избавиться от последствий этой катастрофы?

- Невозможно – память украинцев будет хранить боль и страх, связанные с Чернобылем, а здоровье нации еще долгие годы будет ощущать отголоски Чернобыльской трагедии. В Украине и мире существует зловещее измерение времени: до и после Чернобыля. До 26 апреля 1986 года мир имел иллюзию собственной безопасности. После этой даты никто и нигде не может быть уверенным в безопасном завтрашнем дне. И, напомню, события на японской АЭС "Фукусима-1" лишь подтвердили эту горькую правду жизни.

26 апреля - это день, когда все мы склоняем головы перед подвигом ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Важно, что государство не отвернулось от решения чернобыльских проблем. Могу заверить – власть не оставит своим вниманием участников и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. В сегодняшних условиях сложно, но мы обязаны создать условия для жизни, работы и реабилитации, которые заслуживают чернобыльцы.

Огонь Чернобыля опалил землю и души миллионов. Авария на Чернобыльской АЭС была признана крупнейшей в своём роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. Да, специалисты подсчитали, что суммарный материальный ущерб, нанесенный Чернобыльской катастрофой, составляет 360 миллиардов долларов. Но как оценить подорванное здоровье, если даже точно подсчитать количество унесенных жизней, связанных с Чернобылем, гораздо сложней?

Более 260 тыс. человек, в том числе почти 44 тыс. детей в возрасте до 14 лет пострадали в 1986 году в результате той страшной аварии. Более 50 человек погибли в первые дни после аварии, и еще почти двух тысяч в течение того страшного года. Но это были только первые жертвы. Даже спустя 27 лет мы не можем сполна оценить последствия этого фатального взрыва - за минувшие годы число жертв Чернобыльской катастрофы значительно возросло.

- Более 720 тысяч пострадавших от аварии на ЧАЭС уже нет в живых. Статистика утверждает, что в последние годы резко выросло количество инвалидов Чернобыля. Так ли это?

- К сожалению так. Страшные цифры: если в 1991 году инвалидов-чернобыльцев было чуть больше 2 тысяч, то на сегодняшний день их количество уже превышает 117 тысяч человек.

Только за прошлый год первично признано инвалидами вследствие аварии на ЧАЭС более 5 тыс. человек. Сегодня, по данным Государственного реестра, в Украине проживает более 2 млн. человек, имеющих статус пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, из них почти 500 тысяч – дети. И каждый из них нуждается в серьезной социальной поддержке и надлежащем медицинском обслуживании.

- Последствия аварии на ЧАЭС до сих пор оказывают свое пагубное влияние на здоровье украинских детей?

- Безусловно, Чернобыльская катастрофа оказала и продолжает оказывать негативное влияние на здоровье всего населения Украины. По данным ученых, нужно как минимум 30-35 поколений, чтобы человек мог приспособиться к повышенному радиационному фону. В этой связи особенно тревожит, что за минувшие с момента аварии годы заболеваемость детского населения Украины возросла в 2,5 раза. Быстрым темпом растут костно-мышечные и сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов пищеварения, эндокринные и дерматологические заболевания.

- Как и чем им может помочь государство?

- Забота о здоровье "чернобыльских" детей поставлена на государственный уровень, проводится не только оздоровление, но и бесплатное лечение таких деток. Хочу отметить, в Украине создана и функционирует система медицинского обеспечения пострадавших от аварии на ЧАЭС, объединяющая 300 медицинских учреждений. Здесь постоянно оказывают медицинскую помощь, проводят плановые медицинские осмотры, а также экспертизу по установлению причинно-следственной связи болезней, инвалидности и различных вредных факторов, вызванных Чернобыльской аварией.

- Татьяна Дмитриевна, какие у вас лично воспоминания, связанные с Чернобыльской трагедией?

- Я знаю о тех днях, о ситуации не понаслышке, а из собственного опыта. В то тревожное постчернобыльское время я работала председателем Донецкой областной радиологической МСЭК, потом - главврачом областного лечебно-оздоровительного центра, задачей которого было лечение, реабилитация и медицинское обслуживание пострадавших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Все знают, что мои земляки – шахтеры Донбасса непосредственно в первые месяцы после аварии были привлечены к строительству саркофага и серьезно пострадали от полученных высоких доз радиации. Количество ликвидаторов в Донецкой области в то время было очень велико. Я хорошо помню, как ежедневно приходилось сталкиваться с проблемами чернобыльцев, мы – медики были невольными свидетелями человеческих трагедий, искалеченны судеб ликвидаторов. Особую сложность вызывали специфические формы их заболеваний. Это была такая лавина человеческого горя и боли, что слова бессильны! В начале 90-х в Донецкой области проживало почти 40 тысяч человек, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС, не считая переселенцев. В основном это были молодые люди, которые без поддержки могли бы остаться один на один со многими не только медицинскими, но и социально-бытовыми проблемами. Нашей основной задачей на тот момент было их профессиональное освидетельствование, определение степени утраты трудоспособности, оказание необходимой медицинской помощи с применением эффективных методов лечения, проведение профилактических мер, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости и смертности.

Стыдно вспомнить, но скудных средств, которые выделялись тогда из бюджета, не хватало даже на приобретение лекарств. И слава Богу, что, мы нашли возможность внедрить современные методики диагностики, приобрести необходимое оборудование, привлекая к сотрудничеству многочисленных спонсоров. Это реально помогло улучшить медико-социальное обслуживание инвалидов и больных чернобыльской категории. И уверена - спасло жизнь и здоровье многим участникам ликвидации аварии, вернуло им веру в справедливость и надежду на улучшение качества жизни.

- Но и сегодня вопросы медицинского и социального обслуживания чернобыльцев не утратили своей актуальности…

- К сожалению, все чаще приходиться слышать слова о том, что государство не уделяет должного внимания чернобыльским проблемам. Это не так. Да, к сожалению, государство действительно пока сделало далеко не все для чернобыльцев. Но как народный депутат, хочу отметить, в Украине принят целый ряд серьезных законов, регулирующих вопросы социальной защиты населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС, и его защиты от последствий этой аварии. Совсем недавно, 17 апреля в Верховной Раде состоялись парламентские слушания о состоянии, мероприятиях и перспективах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы. Главные вопросы - недопущение снижения уровня социальной защиты пострадавших от Чернобыльской катастрофы и улучшение их медицинского обеспечения.

- Сколько украинцев на сегодняшний день пользуются социальной поддержкой государства?

-Свыше 2 миллионов пострадавших лиц, в том числе более 200 тысяч участников ликвидации аварии. Для них Законом предусмотрено предоставление около 100 видов льгот и компенсационных выплат.

- Сто видов льгот – достойная цифра. Но разве все они финансово обеспечиваются государством?

- Нет. И я, как представитель сегодняшней власти, это с полной ответственностью признаю. К сожалению, государство сегодня не в состоянии сегодня обеспечить их 100-процентное предоставление. Но, справедливости ради, должна заметить, что в тех объемах, которые на сегодня определены Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», это проблематично даже для очень богатых государств. Сегодня на эти цели требуется почти 74 миллиарда гривен – это почти четверть годового бюджета страны.

- Что в числе наболевших проблем?

- Недостаточные пенсии, отсутствие значительного продвижения в решении квартирного вопроса, медицинской помощи – все это реальность, которую нельзя отрицать. Но власть об этих проблемах знает, власть эти проблемы не замалчивает и делает все возможное, чтобы их решить. Так, Кабмин утвердил порядок организации оздоровления граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Приоритетным направлением оздоровления чернобыльцев является их обеспечение санаторно-курортными путевками соответствующего профиля лечения. 15 апреля этого года было принято "О повышении размеров пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине". Еще раз отмечу, власть взяла на себя обязательства и планомерно их выполняет. И что важно, действия власти скоординированы на основании диалога с одной из самых уважаемой властью и обществом организацией – всеукраинским Союзом Чернобыль Украины. Президент Украины не раз подчеркивал, что государство будет и впредь занимать вопросами социальной защиты, сохранения здоровья и улучшением условий жизни чернобыльцев, семей погибших и пострадавших.

Чернобыль все еще – земля забвения. Но память о героях-чернобыльцах - незабвенна. Украина заплатила за спокойствие планеты жизнями и здоровьем тысяч соотечественников. Вспомним шахтеров, пожарных, милиционеров, военных, авиаторов, энергетиков – героев, которые в первые дни прибыли в Чернобыль и практически голыми руками закрыли жерло разрушенного реактора. Они спасли мир от значительно более масштабной катастрофы, и каждый из нас благодарен им за это. Сегодня мы помним о них, и чествуем героев-ликвидаторов, которые, к счастью, находятся с нами. Всем и каждому, кто спасал мир от смертельной угрозы, кто сейчас выполняет сложные задачи по преодолению последствий аварии, низкий поклон.

Беседовала Анжелика Яровая